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Ekonomi Bakanı Zeybekci Denizli'de:

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:06
Ekonomi Bakanı Zeybekci Denizli'de:

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "İhracatın büyümeye verdiği katkı, ertelenen özel sektör yatırımlarının hayata geçmesi ve ertelenen tüketim faaliyetleriyle Türkiye'de yeniden bir hareketlenme olacak." dedi.

Zeybekci, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu tarafından Denizli Polisevi'nde düzenlenen "Gençler Soruyor, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Cevaplıyor" adlı programda, koalisyonlarla Türkiye'nin başına tuzaklar kurulduğunu belirtti.

İstikrarsız yönetimlerle sürdürülebirliğin sağlanamadığını ifade eden Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bu sistemin sürdürülemez olduğu, her an bir yol kazasına uğranılabileceği 7 Haziran 2015 seçimlerinde görüldü. Çünkü istedikleri anda manipüle edebiliyorlar. Bölücü terör örgütünün partisini allayıp pullayıp, kınalayıp, cilalayıp, boyayıp eline de bir saz verip 'Türkiye'nin partisi, Türkiye'de siyaset yapacak parti, Meclis çatısı altında olacak parti, bölücülük yapmayacak parti, demokrasi kurallarından ayrılmayacak parti, bir de güzel türkü söyleyen parti' gibi bu memleketteki liberal veya da sosyalist saf kardeşlerimizin yüzde 13,5 oylarıyla 80 milletvekili vererek tek başına iktidarı bitirdiler. Bedelini de yine siz ödediniz."

Bu yılın, tarihin en büyük ihracat destekleriyle ihracat seferberliği yılı olacağını vurgulayan Zeybekci, şu anda dünyanın en iddialı yatırım teşvik sitemine sahip olduklarını kaydetti.

- İhracat ve büyüme

Zeybekci, özel sektör ve yabancı yatırımcı anlamında da inanılmaz bir patlama ve performans beklediklerinin altını çizdi.

Yaptıkları çalışmaların ihracata etkisini görmeye başladıklarını dile getiren Zeybekci, "İhracatın büyümeye verdiği katkı, ertelenen özel sektör yatırımlarının hayata geçmesi ve ertelenen tüketim faaliyetleriyle Türkiye'de yeniden bir hareketlenme olacak. Çok büyük ihtimalle kolaylıkla yüzde 5,5'in üzerindeki bir büyüme dönemine başlayacağız. Yine bu sene ihracatta yüzde 13 ila 15 aralığında büyüme ortalaması gerçekleştireceğiz. 155 milyar dolar civarında bir ihracatla kapatacağız." diye konuştu.

Geçen yıl yaklaşık 7 milyar dolar civarında bir turizm gelir kaybı olduğunu anımsatan Zeybekci, ilk üç aylık performans ve rezervasyon rakamlarının 2015 seviyesinin yakalanacağını hatta bunun geçilebileceğini gösterdiğini aktardı.

- "Ülkenizin geleceğine taraf olmak zorundasınız"

Zeybekci, turizm konusundaki destek ve tedbirlerin devam ettiğini söyledi.

16 Nisan'daki halk oylamasını "Türkiye'nin meselesi" olarak gördüklerini anlatan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Getirilen değişiklik, demokrasinin artık kalıcı bir şekilde Türk siyasi hayatına yerleşmesi için gerekli bir adımdır. Memleketimiz için, milletimiz için hayırlısı neyse o olsun ama sizler bu işe taraf olmak zorundasınız. Ülkenize, ülkenizin geleceğine taraf olmak zorundasınız. En itibarlı kurum TBMM olmak zorunda. Bu CHP'ye de iyi gelecek. CHP böyle bir kısır anlayıştan inşallah kurtulacak, milleti kucaklayan bir sol iktidar anlayışının yeşerebileceği bir iklimin oluşmaya başladığı bir parti haline gelecek."


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