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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'daki Rasanet Gençlik Vakfı davası

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:10

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Antalya Rasanet Gençlik Vakfı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 97 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya ikinci gününde 24'ü tutuklu, 6'sı tutuksuz sanık, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklardan üniversite öğrencisi H.Y, maddi durumu iyi olmadığı için cemaate ait evde kaldığını, burs alabilmek için Bank Asya'da hesap açtırmasının istendiğini savundu.

Banka kartı ve şifresinin bazı evlerden sorumlu İ.Ü. tarafından alındığını belirten H.Y, "Bana sadece elden 100 lira verdiler, o paranın da 30 lirasını geri aldılar. 4-5 ay hiç para gelmeyince bankaya gidip hesabımı kapattırdım. Hesabıma yatan burs paralarını kimin çektiğini bilmiyorum. Rasanet Vakfına burs başvurusunda bulunmamıştım, burs başvuru formundaki imza da bana ait değil." diye konuştu.

"Bölge talebe mesulü" olarak bildiği sanıklardan M.D'nin sohbetler sırasında Twitter hesabı açmalarını ve bazı hesapları takip etmelerini istediğini anlatan H.Y, bu istekleri yerine getirmediği ve sohbetlere devam etmediği için evden atıldığını öne sürdü.

"Sohbetlere katılmazsanız bavullarınızı kapının önünde bulursunuz." diye tehdit edildiklerini anlatan H.Y, "Sahte burs formu doldurarak adıma yatan paraları çeken kişilerden davacı ve şikayetçiyim." dedi.

Müştekilerden Oğuzhan Çelik de cemaat evinde kısa süre kaldığını, burs alabilmek için açtırdığı hesaptan hiç para çekmediğini savundu.

Parayı "bölge talebe mesulü"nün çektiğini dile getiren Çelik, Rasanet Vakfından burs alabilmek amacıyla başvuru formu doldurduğunu hatırlamadığını ancak formdaki imzanın kendisine ait olduğunu kaydetti.

Çelik, hayırseverlerin yatırdığı burs paralarını kendisine vermeyerek başka amaçlarda kullananlardan davacı ve şikayetçi olduğunu belirtti.

- "Akli melekeleri yerindedir" raporuyla arazisini almışlar

Müştekilerden Ömer Kaya da bazı vakıf yöneticilerinin, babasına "Akli melekeleri yerindedir" raporu aldırdığını, daha sonra sahibi olduğu arazileri vakfa bağışlanmasını sağladıklarını öne sürdü.

Babası tarafından bağışlanan araziye örgütle bağlantılı özel okul yapıldığını ifade eden Kaya, bu okulun Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesini istediklerini söyledi.

Müştekilerin ifadelerinin ardından savcı, tutuksuz sanıklar için uygulanan adli kontrol ve mal varlıkları üzerine konulan tedbir kararının kaldırılması taleplerinin reddini istedi.

Savcı ayrıca, "Sanıkların bağlantılı oldukları iddia edilen örgütün anayasal düzene karşı işlediği suçların kanunda öngörülen katalog suçlardan olması, halen toplanmamış deliller ve bu delillerin karartılma ihtimali bulunması göz önünde tutularak, tahliye taleplerinin reddini ve tutukluluk hallerinin devamını talep ediyoruz." dedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı, örgütün "Antalya imamı" olduğu ileri sürülen firari Hasan Tarık Şen'in ise iki numara olduğu davada sanıklara, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "terör örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçlamalar yöneltiliyor.

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