AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz:

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BİTLİS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Denizcilik sektörü, uluslararası düzeyde ve dünya ticaretinin büyük bölümünü taşıyan çok önemli bir sektördür. Bununla mücadele etmek için devletin deniz sektörüne çok büyük imkanları ve destekleri var." dedi.

Demiröz, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde kurulan İbrahim Kuzucu'nun sahibi olduğu tersanenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de denizcilik sektörüne büyük önem verildiğini belirtti.

Denizciliğin rekabeti zor bir sektör olduğunu anlatan Demiröz, şöyle konuştu:

"Deniz taşımacılığı ve deniz taşıtlarının akar yakıtlarında ÖTV'yi almıyoruz. İkinci sicile kayıtlı bütün gemilerin alımından, satımından, karından ve hiçbir şeyinden vergi almıyoruz. Sadece bir yıllık harçları var. Çünkü denizcilik sektörü uluslararası düzeyde ve dünya ticaretinin büyük bölümünü taşıyan çok önemli bir sektördür. Bununla mücadele etmek için devletin deniz sektörüne çok büyük imkanları ve destekleri var."

Demiröz, Tatvan'da Türkiye’nin en büyük iki feribotunun yapımının devam ettiğini bildirdi.

Bu feribotların her birinin 50 vagon kapasiteli olduğunu belirten Demiröz, "İnanın bunlardan her birinin maliyeti bir havaalanı yapımı maliyetiyle aynı değerdedir. Bunlar bizim için büyük bir nimettir. Bunun yanında Devlet Demir Yolları'nın Rahva bölgesinde bir lojistik depo projesi var. Onu da tamamladığımız zaman burası tamamen bir ticaret alana haline gelebilir." diye konuştu.

- Vali Ahmet Çınar

Bitlis Valisi Ahmet Çınar ise Van Gölü üzerinde 185 tekne bulunduğunu, bunların tamamının tamir edilebileceği, bakımlarının yapılabileceği ve yeni teknelerin üretilebileceği tersaneye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Yeni bir tersanenin kurulmasının önemli olduğunu anlatan Vali Çınar, bu tersanenin kısa sürede gelişeceğine inandıklarını bildirdi.

Tersane sahibi Kuzucu da yeni kurdukları ve 20 kişinin istihdam edildiği tersanede gemi, tekne ve yat imalatı ile bakımlarını yapacaklarını anlattı.

Açılış törenine Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay da katıldı.