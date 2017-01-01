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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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MDOB "Macbeth" operasını sahneleyecek

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:20
MDOB "Macbeth" operasını sahneleyecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) William Shakespeare'in ölümsüz eseri "Macbeth" tragedyasının opera uyarlamasını seyirciyle buluşturacak.

MBOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 perdelik "Macbeth" operası, 8 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde sahnelenecek.

Recep Ayyılmaz'ın sahne yönetmenliğini üstlendiği eserin orkestra yönetmenliğini ise Nathalie Marin yapıyor. Dekorlarını Seyhan Atamer, kostümlerini Gizem Betil, koreografisini Serbülent Biçer ile Büşra Ay, ışık tasarımını Müfit Özbek’in yaptığı Macbeth operasının koro şefi ise Anıl Aydın.

William Shakespear'in bütün eserleri arasında, "Kötülük kavramının en yoğun biçimde irdelendiği oyun" olarak gösterilen Macbeth tragedyası, esere adını veren Macbeth'in tahta geçme hırsı yüzünden işlediği cinayetin ardından çektiği vicdan azabı ve karmaşık duygularını konu alıyor.

Shakespeare'in 411 yıl önce 1606'da yazdığı ölümsüz eser, F. M. Piave'nin librettosu ve Verdi'nin müziğiyle ilk kez 1842'de opera olarak sahnelendi ve bugüne kadar başyapıtlar arasındaki yerini korudu.


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