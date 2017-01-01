06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kalkınma Bakanı Elvan:

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:26

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımıza, 'rejimi değiştirttiriyor' diyenlere en güzel cevabımız şudur; böyle bir şey söz konusu değil. Rejimimiz dimdik ayakta. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak dimdik ayaktayız, daha da güçlü olacağız Allah'ın izniyle. Vatanımızın birliği, bütünlüğü, bölünmezliği bizim için olmazsa olmazdır." dedi.

Elvan, Mersin'deki programı kapsamında Silifke Nakliyeciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne yaptığı ziyarette, kendisinin de bir kamyon şoförünün çocuğu olduğunu belirterek, kamyoncu esnafıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde atıl durumda olan SEKA Limanı'nın yakın gelecekte faaliyete geçirileceğini aktaran Elvan, sıkıntıların aşıldığını, kısa zamanda da ihalesine çıkılacağını söyledi.

Elvan, çalışmanın ekonomiye önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, "SEKA Limanı'nı işletmeye başlayacağız. Orada bir sanayi altyapısı da oluşacak, üretim, ihracat olacak. Birçok kamyon sürücüsü artık Konya'dan, Karaman'dan Taşucu'na gelecek. Buranın filonuzu ve üye sayınızı yükselteceğine inanıyorum." diye konuştu.

Mersin'i Antalya'ya bağlayan Akdeniz Sahilyolu Projesi'nin de hızla devam ettiğini söyleyen Elvan, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde Akdeniz Sahilyolu Projemiz'de 6 yeni tünelin açılışını gerçekleştirdik. Tünellerimizi yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımız, hafta sonu dahil, 24 saat çalışıyorlar. Bu yolu sizlerin hizmetine bir an evvel sunmayı arzu ediyoruz. Geri kalan tünellerimizi de inşallah süratle tamamlayacağız. Önümüzdeki sene sonu itibariyle inşallah 6 tünel daha açacağız. Kalan eksiklikleri de 2019 yılında hızla bitirip Akdeniz Sahil Yolu'nun tünelleri ve viyadükleriyle Mersin'i, Antalya ile buluşturacağız."

Elvan, Anamur ilçesi ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesi arasında açılan 7 kilometrelik tünelin de çalışmalarının 24 saat esaslı olarak sürdüğünü vurguladı.

- "Rejimimiz dimdik ayakta"

Bakan Elvan, 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasına da değinerek, "16 Nisan'da yapağımız halk oylaması ülkemiz ve milletimiz açısından son derece kritik. Bu halk oylaması, bir siyasi parti meselesi değil. Hangi partiden olursanız olun, bu bir memleket meselesi. Vatanını, milletini, devletini, ay yıldızlı bayrağını seven her bir kardeşimin 16 Nisan'da 'evet' diyerek Türkiye'nin önünü açması gerekir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Halka ve seçimlerine güvenilmesi gerektiğine dikkati çeken Elvan, "Bize diyorlar ki 'Siz cumhurbaşkanını halk olarak seçeceksiniz ama eh bu cumhurbaşkanını da kontrol eden bir vesayet organı olsun', yok kardeşim. Halk ne derse o olacak. Biz halkımıza niye güvenmeyelim, niye korkalım? Halkımızdan korkmayacağız, inanacağız." dedi.

Elvan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza 'rejimi değiştirttiriyor' diyenlere en güzel cevabımız şudur; böyle bir şey söz konusu değil. Rejimimiz dimdik ayakta. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak dimdik ayaktayız, daha da güçlü olacağız Allah'ın izniyle. Vatanımızın birliği, bütünlüğü, bölünmezliği bizim için olmazsa olmazdır. Biz canımızı feda ederiz ama vatanımızdan, devletimizden, ay yıldızlı bayrağımızdan ve milletimizden hiçbir şekilde vazgeçmeyiz. Kendimizi feda ederiz, milletimizden vazgeçmeyiz."

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Meclisin daha güçlü hale geleceğini belirten Elvan, şöyle devam etti:

"Diyor ya 'kafasına göre iş yapacak', yok böyle bir şey. Cumhurbaşkanını Meclis denetleyecek, Meclis çok daha güçlü bir hale gelecek. Cumhurbaşkanının her yaptığı işi, işlemi denetleyecek bir yetki TBMM'ye veriliyor. Cumhurbaşkanına yasa değil, kararname çıkarma yetkisi veriyoruz. Bu yetkiyle, yatırıma, üretime, ihracata yönelik, bizatihi vatandaşların ihtiyacına, sorunlarına yönelik anında çözüm üretmek ve o sorunlarını çözmek için kararname çıkarılacak ve anında çözülecek."

Parlamenter sistemin artık "kör, topal" yürüdüğünü söyleyen Elvan, milletin hükümetini getirmeyi istediklerini anlattı.

- Bakanı traktörlerle karşıladılar

Kalkınma Bakanı Elvan, ilçedeki programı kapsamında Atayurt Hal Tesisleri'ni de ziyaret etti.

Çok sayıda çiftçi tarafından traktörlerin üzerinde karşılanan Elvan, basın mensuplarına ve vatandaşlara meyve ikram edip işçilerle birlikte erik paketledi.

İLGİLİ HABERLER

Kalkınma Bakanı Elvan:
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN:
Erdemli Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi yenilendi
YEREL

ERDEMLİ BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ YENİLENDİ
Akdeniz'de yağmur sularının getirdiği atıklar temizlendi
YEREL

AKDENİZ'DE YAĞMUR SULARININ GETİRDİĞİ ATIKLAR TEMİZLENDİ
MDOB &quot;Macbeth&quot; operasını sahneleyecek
YEREL

MDOB "MACBETH" OPERASINI SAHNELEYECEK
Anadolu Ajansı 97 yaşında
YEREL

ANADOLU AJANSI 97 YAŞINDA

'Bana bir şeyler oluyor' tiyatro oyunu sergilendi
YEREL

'BANA BİR ŞEYLER OLUYOR' TİYATRO OYUNU SERGİLENDİ
Başkan Can: &quot;GES ihalesi yapıldı. Elektriğimizi kendimiz üreteceğiz&quot;
YEREL

BAŞKAN CAN: "GES İHALESİ YAPILDI. ELEKTRİĞİMİZİ KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ"
Erdemli Sosyal Yardımlaşma'dan muhtaçlara şefkat eli
YEREL

ERDEMLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA'DAN MUHTAÇLARA ŞEFKAT ELİ
Serttaş: &quot;İş dünyası yatırımlara ara vermemeli&quot;
YEREL

SERTTAŞ: "İŞ DÜNYASI YATIRIMLARA ARA VERMEMELİ"
Çakacak: &quot;Polis teşkilatımız, dünya çapında önde gelen polis teşkilatlarından biridir&quot;
YEREL

ÇAKACAK: "POLİS TEŞKİLATIMIZ, DÜNYA ÇAPINDA ÖNDE GELEN POLİS TEŞKİLATLARINDAN BİRİDİR"
Kalkınma Bakanı Elvan:
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN:
Özgecan Aslan'ın hayatı beyaz perdeye aktarılıyor
YEREL

ÖZGECAN ASLAN'IN HAYATI BEYAZ PERDEYE AKTARILIYOR
Kocamaz; &quot;Herkese eşit hizmet götürmek mecburiyetindeyiz&quot;
YEREL

KOCAMAZ; "HERKESE EŞİT HİZMET GÖTÜRMEK MECBURİYETİNDEYİZ"
Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA TEPKİLER
Erdemli Belediyesinden bahar temizliği
YEREL

ERDEMLİ BELEDİYESİNDEN BAHAR TEMİZLİĞİ
Toroslar Belediye Meclisi komisyon üyelerini seçti
YEREL

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON ÜYELERİNİ SEÇTİ
Mersin'de gasp iddiasına 2 tutuklama
YEREL

MERSİN'DE GASP İDDİASINA 2 TUTUKLAMA
Belediye işçilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
YEREL

BELEDİYE İŞÇİLERİNE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
AK Parti'li Gültekin, Mezitli'de referandum çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

AK PARTİ'Lİ GÜLTEKİN, MEZİTLİ'DE REFERANDUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Mersin'de 2017 yabani zeytin aşılama çalışmaları başladı
YEREL

MERSİN'DE 2017 YABANİ ZEYTİN AŞILAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Kalkınma Bakanı Elvan:
YEREL

KALKINMA BAKANI ELVAN:
Mersin'de FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
YEREL

MERSİN'DE FETÖ OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA

Sorgun Barajı'nın yüzde 82'si tamamlandı
YEREL

SORGUN BARAJI'NIN YÜZDE 82'Sİ TAMAMLANDI
Büyükşehir Belediyesi: &quot;Çevre Düzeni Planı kentin geleceğine yön verecek&quot;
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: "ÇEVRE DÜZENİ PLANI KENTİN GELECEĞİNE YÖN VERECEK"
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en çok satan otomobil ve 4x4 modelleri
OTOMOBİL

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ!

 1
  • 2 Ünlü model çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 3 Arabasını oturma odasına park ediyor! İşte ünlü oyuncunun Beykoz'daki evi
  • 4 Mutfak pozu