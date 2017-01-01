Kalkınma Bakanı Elvan:

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MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımıza, 'rejimi değiştirttiriyor' diyenlere en güzel cevabımız şudur; böyle bir şey söz konusu değil. Rejimimiz dimdik ayakta. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak dimdik ayaktayız, daha da güçlü olacağız Allah'ın izniyle. Vatanımızın birliği, bütünlüğü, bölünmezliği bizim için olmazsa olmazdır." dedi.

Elvan, Mersin'deki programı kapsamında Silifke Nakliyeciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne yaptığı ziyarette, kendisinin de bir kamyon şoförünün çocuğu olduğunu belirterek, kamyoncu esnafıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde atıl durumda olan SEKA Limanı'nın yakın gelecekte faaliyete geçirileceğini aktaran Elvan, sıkıntıların aşıldığını, kısa zamanda da ihalesine çıkılacağını söyledi.

Elvan, çalışmanın ekonomiye önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, "SEKA Limanı'nı işletmeye başlayacağız. Orada bir sanayi altyapısı da oluşacak, üretim, ihracat olacak. Birçok kamyon sürücüsü artık Konya'dan, Karaman'dan Taşucu'na gelecek. Buranın filonuzu ve üye sayınızı yükselteceğine inanıyorum." diye konuştu.

Mersin'i Antalya'ya bağlayan Akdeniz Sahilyolu Projesi'nin de hızla devam ettiğini söyleyen Elvan, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde Akdeniz Sahilyolu Projemiz'de 6 yeni tünelin açılışını gerçekleştirdik. Tünellerimizi yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımız, hafta sonu dahil, 24 saat çalışıyorlar. Bu yolu sizlerin hizmetine bir an evvel sunmayı arzu ediyoruz. Geri kalan tünellerimizi de inşallah süratle tamamlayacağız. Önümüzdeki sene sonu itibariyle inşallah 6 tünel daha açacağız. Kalan eksiklikleri de 2019 yılında hızla bitirip Akdeniz Sahil Yolu'nun tünelleri ve viyadükleriyle Mersin'i, Antalya ile buluşturacağız."

Elvan, Anamur ilçesi ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesi arasında açılan 7 kilometrelik tünelin de çalışmalarının 24 saat esaslı olarak sürdüğünü vurguladı.

- "Rejimimiz dimdik ayakta"

Bakan Elvan, 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasına da değinerek, "16 Nisan'da yapağımız halk oylaması ülkemiz ve milletimiz açısından son derece kritik. Bu halk oylaması, bir siyasi parti meselesi değil. Hangi partiden olursanız olun, bu bir memleket meselesi. Vatanını, milletini, devletini, ay yıldızlı bayrağını seven her bir kardeşimin 16 Nisan'da 'evet' diyerek Türkiye'nin önünü açması gerekir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Halka ve seçimlerine güvenilmesi gerektiğine dikkati çeken Elvan, "Bize diyorlar ki 'Siz cumhurbaşkanını halk olarak seçeceksiniz ama eh bu cumhurbaşkanını da kontrol eden bir vesayet organı olsun', yok kardeşim. Halk ne derse o olacak. Biz halkımıza niye güvenmeyelim, niye korkalım? Halkımızdan korkmayacağız, inanacağız." dedi.

Elvan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza 'rejimi değiştirttiriyor' diyenlere en güzel cevabımız şudur; böyle bir şey söz konusu değil. Rejimimiz dimdik ayakta. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak dimdik ayaktayız, daha da güçlü olacağız Allah'ın izniyle. Vatanımızın birliği, bütünlüğü, bölünmezliği bizim için olmazsa olmazdır. Biz canımızı feda ederiz ama vatanımızdan, devletimizden, ay yıldızlı bayrağımızdan ve milletimizden hiçbir şekilde vazgeçmeyiz. Kendimizi feda ederiz, milletimizden vazgeçmeyiz."

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Meclisin daha güçlü hale geleceğini belirten Elvan, şöyle devam etti:

"Diyor ya 'kafasına göre iş yapacak', yok böyle bir şey. Cumhurbaşkanını Meclis denetleyecek, Meclis çok daha güçlü bir hale gelecek. Cumhurbaşkanının her yaptığı işi, işlemi denetleyecek bir yetki TBMM'ye veriliyor. Cumhurbaşkanına yasa değil, kararname çıkarma yetkisi veriyoruz. Bu yetkiyle, yatırıma, üretime, ihracata yönelik, bizatihi vatandaşların ihtiyacına, sorunlarına yönelik anında çözüm üretmek ve o sorunlarını çözmek için kararname çıkarılacak ve anında çözülecek."

Parlamenter sistemin artık "kör, topal" yürüdüğünü söyleyen Elvan, milletin hükümetini getirmeyi istediklerini anlattı.

- Bakanı traktörlerle karşıladılar

Kalkınma Bakanı Elvan, ilçedeki programı kapsamında Atayurt Hal Tesisleri'ni de ziyaret etti.

Çok sayıda çiftçi tarafından traktörlerin üzerinde karşılanan Elvan, basın mensuplarına ve vatandaşlara meyve ikram edip işçilerle birlikte erik paketledi.