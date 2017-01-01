DP Genel Başkanı Uysal:

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MUĞLA (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Meseleyi sadece siyasi partilerin meselesi olmasının ötesinde, siyasi partilerin rekabeti ötesinde bir memleket meselesi olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Uysal, Muğla'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesi ülkenin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelerek, yeni anayasa hakkında bilgilendirdiklerini bildirdi.

Ülkede kuvvetler ayrılığı olmadığı takdirde anayasal düzenden ve demokrasiden bahsedilemeyeceğini, demokrasinin bir değerler ürünü olduğunu vurgulayan Uysal, "(İşime geleni alırım, işime gelmeyeni almam) gibi bir tercih gösterebilme imkanımız yok. Meseleyi sadece siyasi partilerin meselesi olmasının ötesinde, siyasi partilerin rekabeti ötesinde bir memleket meselesi olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Uysal, Türkiye'nin ihtiyacının işleyen bir demokrasi ve işleyen bir hukuk düzeni olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yargının siyasallaşmasının Türkiye'yi nereye getirdiğini gördük. Anayasa değişikliği teklifinin kor, en can alıcı maddeleri iki husustadır. Birincisi yargının kurulan mekanizmalarla beraber bir kişiye fiilen bağlanması, dolayısıyla yargının siyasallaşmasının kurumsallaştırılması, ikinci ise başta Sayın Cumhurbaşkanı ve etrafında bulunanların ve iktidar yöneticilerin yargılanma korkusu. Bütün bu anayasa değişikliğinin ruhunu bunlar oluşturuyor."

Anayasa değişikliği teklifine Demokrat Parti olarak, "hayır" dediklerini belirten Uysal, milletin de bu istikamette bir tavrı olmasını beklediklerini dile getirdi.

Uysal, daha sonra partililerle Menteşe ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.