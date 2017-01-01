Adalet Bakanı Bozdağ Kırıkkale'de

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KIRIKKALE (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, "Bu iş parti meselesi değil. Bu memleket ve Türkiye meselesi. Gelin farklılıkları bir kenara koyalım. Tek başlı yürütme, güçlü yasama ve büyük Türkiye'nin temellerini birlikte atalım." dedi.

Bozdağ, Keskin ilçesinde belediye önünde yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "evet" çıkması için destek istedi.

"Ben yürüdüğüm yola bakarım ama yoldaki yoldaşlarıma, elini tutacağım, gözüne bakacağım, darda zorda kaldığımda yardım edecek, yardım edeceğim kişilere de bakar yola öyle çıkarım" diyen Bozdağ, şöyle konuştu:

"Öyle çıkmamız lazım. Ama şimdi bakın bam başka şeyler yapıyorlar. Saadet Partisi kalkmış orada 'hayır' diyor. Ben de diyorum merhum Necmettin Erbakan kabrinden kalksa bu Temel Karamalloğlu'nun yakasından tutar mı tutmaz mı? '28 Şubat'ı bana yapan bu CHP'dir ve Avrupa'nın zihniyeti bellidir, bu terör örgütleri bellidir. Milli Görüş'ün yolu bu yol değildir. Siz kimin yolundan gidiyorsunuz. Sizi gidi siziler.' der miydi, demez miydi? Ben soruyorum merhum Alparslan Türkeş kabrinden kalksaydı, "bugün Devlet Bahçeli'yi yiyeceğiz' diye terör örgütleri ile FETÖ ile kol kola gezip kendini milliyetçi ülkücü zannedenlere dönüp demez miydi 'Ne zamandan beri milliyetçiler, ülkücüler terör örgütleriyle bir olup kardeşlerini yemek için aynı yolda yürüyorlar'. Ben size böyle mi öğrettim' der miydi demez miydi? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bahçeli'ye düşmanlık için Apo ile yan yana durmayı içine sindiriyor, öbürleriyle yan yana durmayı sindirmiyorlar. Ne biçim bir mide bu? Böyle bir milliyetçilik olur mu? Varsa böyle milliyetçi değilim kardeşim."

Bozdağ, 16 Nisan'da halk oylamasından "hayır" oyu çıkması durumunda teröristlerin, bazı Avrupa ülkelerinin, ABD'nin ve FETÖ'nün bayram edeceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu iş parti meselesi değil. Bu memleket ve Türkiye meselesi. Gelin farklılıkları bir kenara koyalım. Tek başlı yürütme, güçlü yasama ve büyük Türkiye'nin temellerini birlikte atalım. Bu mesele partilerin rekabet ettiği bir mesele değil, bu Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma meselesidir. Devletimizin ve milletimizin beka meselesidir. Onun için bir olalım ve sandığa gidelim oylarımızı milletimizin ve devletimizin bekası, geleceği için sandığa atalım. Bütün kalbimizle yeni Türkiye'nin temellerini birlikte atalım."