06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRIKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adalet Bakanı Bozdağ Kırıkkale'de

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:31
Adalet Bakanı Bozdağ Kırıkkale'de

KIRIKKALE (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, "Bu iş parti meselesi değil. Bu memleket ve Türkiye meselesi. Gelin farklılıkları bir kenara koyalım. Tek başlı yürütme, güçlü yasama ve büyük Türkiye'nin temellerini birlikte atalım." dedi.

Bozdağ, Keskin ilçesinde belediye önünde yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "evet" çıkması için destek istedi.

"Ben yürüdüğüm yola bakarım ama yoldaki yoldaşlarıma, elini tutacağım, gözüne bakacağım, darda zorda kaldığımda yardım edecek, yardım edeceğim kişilere de bakar yola öyle çıkarım" diyen Bozdağ, şöyle konuştu:

"Öyle çıkmamız lazım. Ama şimdi bakın bam başka şeyler yapıyorlar. Saadet Partisi kalkmış orada 'hayır' diyor. Ben de diyorum merhum Necmettin Erbakan kabrinden kalksa bu Temel Karamalloğlu'nun yakasından tutar mı tutmaz mı? '28 Şubat'ı bana yapan bu CHP'dir ve Avrupa'nın zihniyeti bellidir, bu terör örgütleri bellidir. Milli Görüş'ün yolu bu yol değildir. Siz kimin yolundan gidiyorsunuz. Sizi gidi siziler.' der miydi, demez miydi? Ben soruyorum merhum Alparslan Türkeş kabrinden kalksaydı, "bugün Devlet Bahçeli'yi yiyeceğiz' diye terör örgütleri ile FETÖ ile kol kola gezip kendini milliyetçi ülkücü zannedenlere dönüp demez miydi 'Ne zamandan beri milliyetçiler, ülkücüler terör örgütleriyle bir olup kardeşlerini yemek için aynı yolda yürüyorlar'. Ben size böyle mi öğrettim' der miydi demez miydi? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bahçeli'ye düşmanlık için Apo ile yan yana durmayı içine sindiriyor, öbürleriyle yan yana durmayı sindirmiyorlar. Ne biçim bir mide bu? Böyle bir milliyetçilik olur mu? Varsa böyle milliyetçi değilim kardeşim."

Bozdağ, 16 Nisan'da halk oylamasından "hayır" oyu çıkması durumunda teröristlerin, bazı Avrupa ülkelerinin, ABD'nin ve FETÖ'nün bayram edeceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu iş parti meselesi değil. Bu memleket ve Türkiye meselesi. Gelin farklılıkları bir kenara koyalım. Tek başlı yürütme, güçlü yasama ve büyük Türkiye'nin temellerini birlikte atalım. Bu mesele partilerin rekabet ettiği bir mesele değil, bu Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma meselesidir. Devletimizin ve milletimizin beka meselesidir. Onun için bir olalım ve sandığa gidelim oylarımızı milletimizin ve devletimizin bekası, geleceği için sandığa atalım. Bütün kalbimizle yeni Türkiye'nin temellerini birlikte atalım."

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanı Bozdağ Kırıkkale'de
YEREL

ADALET BAKANI BOZDAĞ KIRIKKALE'DE
Adalet Bakanı Bozdağ Kırıkkale'de
YEREL

ADALET BAKANI BOZDAĞ KIRIKKALE'DE
Adalet Bakanı Bozdağ: (2)
YEREL

ADALET BAKANI BOZDAĞ: (2)
Adalet Bakanı Bozdağ: (1)
YEREL

ADALET BAKANI BOZDAĞ: (1)
İdlib'teki kimyasal silah saldırısı
YEREL

İDLİB'TEKİ KİMYASAL SİLAH SALDIRISI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: &quot;Şu an hem Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri hem de Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcilerinin olduğu bir çalışmayla bu otopsi tamamlanmış durumda. Esed'in kimyasal silah kullandığı, bu bilimsel incelemeyle de tespit edilmiş durumda.&quot;
YEREL

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ: "ŞU AN HEM DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TEMSİLCİLERİ HEM DE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KİMYASAL SİLAHLARI YASAKLAMA ORGANİZASYONU TEMSİLCİLERİNİN OLDUĞU BİR ÇALIŞMAYLA BU OTOPSİ TAMAMLANMIŞ DURUMDA. ESED'İN KİMYASAL SİLAH KULLANDIĞI, BU BİLİMSEL İNCELEMEYLE DE TESPİT EDİLMİŞ DURUMDA."
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: &quot;İdlib'den getirilmiş olan 3 ceset üzerinde Adana'da otopsi yapıldı. Yapılan otopsi sonucunda kimyasal silah kullanıldığı tespit edildi.&quot;
YEREL

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ: "İDLİB'DEN GETİRİLMİŞ OLAN 3 CESET ÜZERİNDE ADANA'DA OTOPSİ YAPILDI. YAPILAN OTOPSİ SONUCUNDA KİMYASAL SİLAH KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ."
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en çok satan otomobil ve 4x4 modelleri
OTOMOBİL

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ!

 1
  • 2 Ünlü model çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 3 Arabasını oturma odasına park ediyor! İşte ünlü oyuncunun Beykoz'daki evi
  • 4 Mutfak pozu