Anadolu Ajansı 97 yaşında

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SAKARYA/BARTIN/KARABÜK (AA) - Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan Anadolu Ajansının (AA) 97. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Coş mesajında, AA'nın başarılarının devamını temenni etti.

AA'nın milli ve manevi değerlere saygılı haber anlayışıyla hareket ettiğini bildiren Coş, "Basın meslek ilkeleri doğrultusunda tarafsız, güvenilir, objektif habercilik anlayışını ilke edinen, halkın haber alma hakkını sağlayan, toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtan, ilimizdeki konulara da duyarlı olan Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Yayın hayatınızda başarılarınızın devamını dilerim. Bu vesile ile Anadolu Ajansının tüm yönetici ve çalışanlarına muhabbet ve selamlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

- Bartın

Bartın Valisi Nusret Dirim de AA'nın 97. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, İstiklal Mücadelesinin güçlü sesi olarak 6 Nisan 1920'de Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansının, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin sesi olmaya devam ettiğini belirtti.

Bilgi birikimiyle teknolojiyi birleştirerek, ulusal ve uluslararası seviyede ülkenin güvenilir haber ağı olan Anadolu Ajansının, 97 yıldır tarafsız ve nitelikli habercilik anlayışını taviz vermeden sürdürdüğüne işaret eden Dirim, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi bölgemiz ve ilimizde de aynı ilke ve anlayış doğrultusunda halkımıza hizmet sunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Anadolu Ajansının 97. yıldönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün personelini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ise Milli Mücadele yıllarından bu yana Türk halkını bilgilendirerek Türk milletinin sesini tüm dünyaya duyuran Anadolu Ajansının, sorumlu ve ilkeli haber anlayışıyla kuruluşundan bugüne kadar milletin güvenilirliğini ve saygınlığını kazandığını aktardı.

Akın, "Geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de ülkemizin ve basınımızın gelişmesine olan katkılarını devam ettireceği inancıyla bundan sonraki yayın hayatında başarılar diliyorum." dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan da 97 yıl önce İstiklal Mücadelesinin sesini tüm dünyaya duyurmak üzere kurulan, bugün ise dünyanın sayılı uluslararası haber ajanslarından biri olan Anadolu Ajansının, öncü kuruluş olma sorumluluk bilinciyle ülke basın kurumlarına örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Kaplan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin dünyaya sesini duyuran Anadolu Ajansının her geçen gün kendini yenileyerek, alanında en iyisi olma vizyonuyla millet olarak göğsümüzü kabartmaya devam edeceğine inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle ilkeli habercilik anlayışıyla yoluna devam eden Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutluyor, başta terör bölgelerinde görev yapan yurt içinde ve yurt dışındaki tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

- Karabük

Karabük Valisi Mehmet Aktaş da mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulan Anadolu Ajansının 97 yıllık bir çınar olduğunu belirtti.

AA'nın 97 yıldır ülkeye hizmet ettiğine dikkati çeken Aktaş, şunları kaydetti:

"Türk basınının gelişmesine büyük katkıları olan Anadolu Ajansı bir çok ilke imza attı. Bugün birçok dilde yayın hayatını başarılı bir şekilde sürdüren Anadolu Ajansı, ülkemizde yaşanan gelişmeleri bütün dünyaya objektif şekilde duyuruyor. Basın camiasında bir okul vazifesi gören Anadolu Ajansı, bugün örnek ve öncü bir kuruluştur. Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıldönümünü kutluyorum."



