06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Bundan sonra hiç kimse milletin iradesine karşı çıkamayacak"

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:45

ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması ile ülkede iki başlılığı ortadan kaldıracaklarını belirterek, "Bundan sonra bu memlekette hiç kimse tankı, topu, tüfeği eline alıp milletin iradesine karşı çıkamayacak." dedi.

Bakan Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve halk oylaması çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Karaçoban ilçe meydanında halka seslendi.

Terör örgütü PKK'nın iradesinin kendi elinde olmadığına dikkati çeken Akdağ, "PKK terör örgütünün arkasında batıdaki bazı güçler var. Para veriyorlar, silah veriyorlar. PKK'yı kendi başına hareket etmeye bırakmıyorlar. Bazılarının zannettiği gibi terör örgütü PKK kendi başına hareket eden bir örgüt değil. Batılıların maşası. Onlar nereye isterse oraya sürerler." ifadesini kullandı.

Akdağ, halka hizmet etmenin kendileri için şeref olduğunu vurgulayarak, PKK militanlarına ve irtibatı olanlara zerre kadar müsamahaları olmayacağını bildirdi.

- "PKK'ya nefes aldırmayacağız"

PKK'nın artık çocukları dağlara götüremediğini dile getiren Akdağ, şöyle devam etti:

"Her türlü namussuzluğu yaptılar ama bu iş bitti. Eğer size uzaktan dolaylı olarak birilerinin haberini getiren, telefonla yine size baskı koymaya çalışanlar varsa bunlara asla aldırış etmeyin. Bu memlekette PKK'nın kafasını kaldırmayacağız, PKK'ya nefes aldırmayacağız. Bundan emin olun. Bizim nazarımızda 80 milyon birbirinin kardeşidir. Biz Kürt, Türk, Arap diye ayırmayız. Nasıl ayıralım. Türk - Kürt aileler birbirinden kız alıp kız vermedi mi? Bir taraf Türk, bir taraf Kürt. Bunların çocuklarına ne diyeceğiz, kardeş diyeceğiz. Biz kalubeladan beri kardeşiz. Bin yıldan fazladır da bu Karaçoban'ı, Erzurum'u, Anadolu toprağını yurt edinmişiz. Bu yurdu elimizden alamazlar, hiçbir şey vermeyeceğiz. Bu yurt toprağı, üzerinde bize liderlik yapan Recep Tayyip Erdoğan'ı da onlara yedirmeyiz."

Bakan Akdağ, 16 Nisan'da güçlü bir Türkiye, işlerin daha hızlı yürümesi ve kalkınma için halk oylaması yapılacağını anımsatarak, halk oylamasına karşı çıkanların başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiğini belirtti.

- "Kılıçdaroğlu'nun yalan söylemeden geçirdiği gün yok"

CHP'nin tek parti iktidarı olduğu dönemde özellikle Kürtlere büyük zulümler yapıldığını dile getiren Akdağ, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu'nun kendisi Tuncelili yani Dersimli. Dersim'de Kürtlere neler ettiler. Bu Kılıçdaroğlu'nun zaten sabah kalkıp akşama kadar yalan söylemeden geçirdiği bir gün yok. Kılıçdaroğlu'nun bu meseleye 'hayır' demesi anlaşılabilir. Kılıçdaroğlu ile kol kola giren kim. 'Ben Kürtlerin haklarını koruyorum' diyen HDP değil mi? Yanlarında kim var, FETÖ yok mu? Kılıçdaroğlu'nu koy oraya, HDP'yi yanına, FETÖ'yü de öbür yanına. Arkalarına da Hollanda, İsviçre, Almanya... Ne oluyormuş Hollanda'ya, Almanya'ya... Referandumda Almanlar mı oy verecek? Bu referandumda benim Karaçobanlım 'evet' diyecek. Onlara ne oluyormuş. Bu mesele bizim meselemiz."

- "Kimse milletin iradesine karşı çıkamayacak"

Akdağ, halk oylaması ile ülkede iki başlılığın ortadan kaldırılacağını vurgulayarak, şu görüşlere yer verdi:

"İki başlılığı ortadan kaldıracağız, güçlü bir hükümet, kuvvetli bir Meclis kuracağız. Artık bundan sonra bu memlekette hiç kimse tankı, topu, tüfeği eline alıp milletin iradesine karşı çıkamayacak. Hiç kimse bunu yapamaz. Ne ordunun içinden cuntacıların darbe heveslilerinin bunu yapmasına izin vereceğiz ne bu milletin iradesini gasp etmek isteyen darbecilere ne de bu milleti tehdit eden PKK militanlarına ve onun yandaşlarına müsaade edeceğiz."

Devletin vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Akdağ, sağlık hizmetlerinin ücretsiz ve konforlu verildiğini anlattı.

Akdağ, devletin anne karnındaki bebekten başlayıp kabre gidene kadar vatandaşa hizmet ettiğini aktararak, "Bu devletin gücünün öbür tarafı da şu, kim devlete karşı, millete karşı silahlanırsa bu silahla milleti tehdit ederse, millete baskı kurmaya çalışırsa, kim eline bu silahı alan terör örgütlerine yardım yaparsa, onlarla irtibatını devam ettirirse devletin öbür gücü de bunların kafasını ezmektir. Allah'a şükürler olsun devletin gücü ikisine de yetiyor. Biz artık IMF'nin önünde el açan bir devlet değiliz." ifadesini kullandı.


İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da eski öğretmenin FETÖ davası
YEREL

ERZURUM'DA ESKİ ÖĞRETMENİN FETÖ DAVASI
Yurt müdür yardımcısı Bal'ın &quot;FETÖ&quot; davası
YEREL

YURT MÜDÜR YARDIMCISI BAL'IN "FETÖ" DAVASI
Engelli çocuğun hayali sürprizle gerçek oldu
YEREL

ENGELLİ ÇOCUĞUN HAYALİ SÜRPRİZLE GERÇEK OLDU
Karaçoban'da EVET rüzgarı
YEREL

KARAÇOBAN'DA EVET RÜZGARI
FETÖ'nün esnaf yapılanmasında olmakla suçlanan 3 sanık hakim karşısında
YEREL

FETÖ'NÜN ESNAF YAPILANMASINDA OLMAKLA SUÇLANAN 3 SANIK HAKİM KARŞISINDA
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Keçiören'de Erzurum konuşuldu
YEREL

KEÇİÖREN'DE ERZURUM KONUŞULDU
Büyükşehir Olur'un altyapısını yeniliyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR OLUR'UN ALTYAPISINI YENİLİYOR
Bakan Akdağ ve Başkan Sekmen'den Tekman'a referandum çıkarması
YEREL

BAKAN AKDAĞ VE BAŞKAN SEKMEN'DEN TEKMAN'A REFERANDUM ÇIKARMASI
Öz; &quot;Vesayetçilerin son nefesleri&quot;
YEREL

ÖZ; "VESAYETÇİLERİN SON NEFESLERİ"
ABİGEM Yönetim Kurulu Başkanı Özakalın: &quot;Eğitimler sonunda 6.858 girişimciye katılım belgesi verildi&quot;
YEREL

ABİGEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZAKALIN: "EĞİTİMLER SONUNDA 6.858 GİRİŞİMCİYE KATILIM BELGESİ VERİLDİ"
&quot;Vahşeti dünyaya kanıtlamak için sağlık örgütlerini çağırdık&quot;
YEREL

"VAHŞETİ DÜNYAYA KANITLAMAK İÇİN SAĞLIK ÖRGÜTLERİNİ ÇAĞIRDIK"
Aydemir: 'AK Dava değerler açılımıdır'
YEREL

AYDEMİR: 'AK DAVA DEĞERLER AÇILIMIDIR'
Geçmişin yüklerinden kurtulun
YEREL

GEÇMİŞİN YÜKLERİNDEN KURTULUN
Atatürk Üniversitesi Milli Birlik ve Beraberlik Konferansları Devam Ediyor
YEREL

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK KONFERANSLARI DEVAM EDİYOR
Aydemir: 'İl ekonomisinin nabzı Evet'le atıyor'
YEREL

AYDEMİR: 'İL EKONOMİSİNİN NABZI EVET'LE ATIYOR'
Anadolu Ajansı 97 yaşında
YEREL

ANADOLU AJANSI 97 YAŞINDA
Deprem Kayıt İstasyonlarının bakımları yapılıyor
YEREL

DEPREM KAYIT İSTASYONLARININ BAKIMLARI YAPILIYOR
Deligöz, &quot;Yeni Anayasayı anlatmak için çalınmadık kapı bırakmayacağız&quot;
YEREL

DELİGÖZ, "YENİ ANAYASAYI ANLATMAK İÇİN ÇALINMADIK KAPI BIRAKMAYACAĞIZ"
FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan eski öğretmene 6 yıl hapis
YEREL

FETÖ/PDY ÜYESİ OLMAKLA SUÇLANAN ESKİ ÖĞRETMENE 6 YIL HAPİS
Erzurum'da Picasso tablosu ele geçirildi
YEREL

ERZURUM'DA PİCASSO TABLOSU ELE GEÇİRİLDİ
Iğdır Üniversitesi Rektörü M. Hakkı Alma, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti
YEREL

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ M. HAKKI ALMA, REKTÖR ÇOMAKLI'YI ZİYARET ETTİ
Erzurum TSK Mehmetçik Vakfı'ndan resim sergisi
YEREL

ERZURUM TSK MEHMETÇİK VAKFI'NDAN RESİM SERGİSİ
Yakutiye Belediyesinden Tutak'a kent meydanı
YEREL

YAKUTİYE BELEDİYESİNDEN TUTAK'A KENT MEYDANI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en çok satan otomobil ve 4x4 modelleri
OTOMOBİL

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ!

 1
  • 2 Ünlü model çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 3 Arabasını oturma odasına park ediyor! İşte ünlü oyuncunun Beykoz'daki evi
  • 4 Mutfak pozu