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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'da ormanlık alanda ceset bulundu

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:57

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

Kabasakal Mezarlığı arkasındaki ormanlık alanda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede başı olmayan ve yaklaşık 2 ay önce öldüğü değerlendirilen bir erkek cesedi buldu.

Ceset, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ekipler, parmak izi çalışmasının ardından ölen kişinin, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 Şubat'ta kayıp başvurusu yapılan Yunus Arıcı (21) olabileceği ihtimali üzerine durumu gencin ailesine bildirdi.

Yakınlarından alınan DNA örneklerinin ardından ölen kişinin kimliği kesin olarak belirlenecek.

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