FETÖ'nün sözde "Türkiye avukatlarının imamı"nın davası

TOKAT (AA) - Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasının ardından örgütün sözde "Türkiye avukatlarının imamı" olduğu öne sürülen sanık hakkında açılan davanın üçüncü duruşması görüldü.
Tokat Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya FETÖ'nün sözde "Türkiye avukatlarının imamı" olduğu iddiasıyla "terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklu yargılanan Şenel Somuncu katıldı.
Somuncu, duruşmadaki savunmasında, iddianamede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ve beraatini istediğini söyledi.
Mahkemeye heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.
FETÖ'nün "Türkiye avukatlarının imamı" olduğu iddia edilen Somuncu, 10 Eylül 2006'da Ankara'da yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Mahkemece kabul edilen iddianamede Somuncu hakkında "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Somuncu'nun, 2010 yılındaki Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) 117 net yapan ve öğretmenlikten ihraç edilen eşi Fikriye Somuncu da "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmıştı.