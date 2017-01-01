SAMSUN (AA) - 19 Mayıs Havacılık Gençlik ve Spor Kulübü pilotu, Anadolu Ajansının 97'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mikrolayt uçuşu gerçekleştirdi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uzaytem Havaalanı'ndan mikrolayt ile kalkan Lütfi Yüzüak ile beraberindeki AA kameramanı Mehmet Kumcağız, Samsun semalarında "Anadolu Ajansı 97 yaşında" yazılı pankartı taşıdı.
Yaklaşık 1 saat gökyüzünde kalan mikrolaytın taşıdığı 10 metre uzunluğundaki pankart, Samsunlular tarafından da ilgiyle izlendi.
19 Mayıs Havacılık Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ulukan Abacı, Anadolu Ajansının 97'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Daima yanımızda oldular. Bizlere verdikleri destekten ötürü biz de kendilerine gökyüzünde pankart açarak teşekkür etme imkanı bulduk." dedi.