Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu ateşe verdiler

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı, zanlılar yakalanmamak için yaklaşık 100 kilogram esrarı ateşe verdi.
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki Çamlıbel Mahallesi'nde belirlenen eve operasyon düzenledi.
Operasyon sırasında Netice Y, polislerin eve girmesini engellemeye çalıştı. Şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına alan ekipler, evin damına çıktıklarında kadının eniştesi Yakup Y'yi yaklaşık 100 kilogram esrarı ateşe verip kaçarken yakaladı.
Ateşi söndüren ekipler, yaklaşık 15 kilogram esrarı yanmadan topladı.
Operasyonda evdeki 5 şüpheli daha gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si kadın 7 zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
- Uyuşturucu operasyonları
Çeşitli tarihlerde Yavuzlar, Sinanpaşa, Selahattin Eyyübi, Hürriyet, Narlıca ve Ova mahallelerinde düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda 124,5 kilogram esrar, 2 bin 635 uyuşturucu hap, 35 kök Hint keneviri ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 200 lira ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.