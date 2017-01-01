Şırnak'ta toplu açılış ve temel atma töreni

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ŞIRNAK (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, halk oylamasına ilişkin, "Allah'ın izniyle sizler ülkemizin önünü açacaksınız ve bizler sizlere hizmet edeceğiz." dedi.

Şimşek, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Şırnak Karayolları kavşağında düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, vatandaşlara Kürtçe ve Türkçe hitap etti.

"Bugün yaraları sarmaya geldik. Bugün Şırnak'ı yeniden inşa etmeye geldik. Bütün eserler hayırlı uğurlu olsun inşallah, mübarek olsun. Piroz be (kutlu olsun). Bizler kardeşiz. Asla ve asla hiç kimse bizi ayıramaz." diyen Şimşek, bin yıldır beraber olunduğunu vurguladı.

Çok önemli bir anaysa değişikliği için 16 Nisan'da sandığa gidileceğine işaret eden Şimşek, "Vesayet sistemine son vermek, yönetimde istikrar sağlamak, ülkemizin daha da refahı ve güçlenmesi için önümüzü açmaya söz veriyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın izniyle sizler ülkemizin önünü açacaksınız ve bizler sizlere hizmet edeceğiz. Sizler en iyisine layıksınız." ifadesini kullandı.

- "Güçlü olmak ve dimdik ayakta olmak zorundayız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de, Şırnak'ın yakılıp, yıkılmış bütün yerlerini yeniden inşa etmek için, "Bismillah" diyerek işe başladıklarını söyledi.

Anadolu topraklarının kadim bir coğrafyada bulunduğuna dikkati çeken Özhaseki, insanların bu topraklarda medeniyet kurduğunu aktardı.

"Son dönemde mazlumların toplanma coğrafyası olan bu coğrafya, hepimize yurt olmuştur. Bir ve beraber olmuşuz. Devletimizi kurmuş, bayrağımızı göklere çekmişiz. Ezanlarımız okunuyor. Allah'a hamdediyoruz." diyen Özhaseki, yüzyıllardır bu topraklarda et ve tırnak gibi olunduğunu dile getirdi. Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bizlere ümmeti Muhammed olma şerefi bahşedildi. Bizler Türkiye olarak şu zalim dünyanın vicdanı olmaya devam ediyoruz. Nerede kanayan bir yara varsa o yarayı dindirmek için elimizden geleni yapıyoruz. O yüzden güçlü olmak ve dimdik ayakta olmak zorundayız. Düşmana korku salmak için çok güçlü olmalıyız. Düşman da bunu bildiği için içimizdeki fitne fesatları durmadan tahrik ediyor. İşte bunlardan birisi PKK. Ne yazık ki 40 yıldır bu topraklarda güya Kürt kardeşlerimizin temsilcisi gibi görünerek, onları istismar edip onlara kan, gözyaşı, zulüm, yokluk ve yıkım getirdiler. Onların temsilcileri Ankara'da keyif çatıyorlar. Ama buradaki fakir kardeşlerimin, garip Kürt kardeşimin yavrularını da dağa gönderip, ölümü gösteriyorlar."

- "Şimdi yaraları sarma zamanı"

Terör örgütü PKK'nın saldırılarının bölgedeki tahribatına değinen Özhaseki, terör örgütünün yakıp, yıktığını devletin ise bu tahribatı tek tek giderdiğinin altını çizdi.

Özhaseki, "Hiçbir garip kardeşimin gözü yaşlı kalmayacak bu topraklarda. Sadece evleri yapmayacağız, şehri baştan sona inşa ettiğimiz gibi buradaki tüm kardeşlerimizin gönüllerine gireceğiz, onların dualarını alacağız. Bismillah diyerek işe başlıyoruz, şimdi yaraları sarma zamanı." şeklinde konuştu.

Şırnak genelinde bir proje geliştirdiklerini anlatan Özhaseki, 7 bin 500 iş yeri ve konutun temelini attıklarını aktardı.

Özhaseki, su şebekesinin tamamının ve kanalizasyon hattının yenileceğini belirterek, sokakları, caddeleri, yeşil alanları, sosyal donatılarıyla sene sonuna kadar mükemmel bir şehir inşa etmek istediklerini bildirdi.

Cizre ilçesinde de 3 bin 550 konutun temelinin atıldığını, 200 kilometre su şebekesinin yenileneceğini, kanalizasyon ve stadyumunun temelinin bu törenle atılacağını ifade eden Özhaseki, Silopi ilçesinde birkaç ay önce işe başladıklarını, evlerin bir kısmını bitirdiklerini, evi yıkılan herkesin sene sonuna kadar evlerine geçeceğini, İdil'de de 600 konutun yapımına başladıklarını, hatta bir kısmının bittiğini söyledi.

- "Paraları Kandil'e gönderdikleri için size hizmet etmediler"

İlçelerde su sorunu olduğuna işaret eden Özhaseki, aslında söz konusu yerlerin altının su ile dolu olduğunu dile getirdi.

Özhaseki, "Fakat hain belediyeler var ya bizim gönderdiğimiz, milletin vergisinden toplanan paraları Kandil'e gönderdikleri için size hizmet etmediler. Birçok yerde 15 günde bir su akıyor. Silopi, İdil, Cizre birçok yerde haftada bir gün suyun aktığını biliyorum. İyi de bütün belediyeler çalışıp, su şebeklerini yenilerken buradaki belediyeler ne yapıyordu acaba? Kandil'e para yetiştirmeye çalışıyorlardı. Zavallı saf çocukları kandırıp ölüme gönderiyorlardı." değerlendirmesinde bulundu.

Şimdi bütün bu ilçelerde başlattıkları çalışma ile kısa bir sürede su sorununu sona erdireceklerini belirten Özhaseki, "Şırnak'a eski parayla yaklaşık 5 katrilyon lira para harcıyoruz." dedi.











