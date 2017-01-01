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MALATYA (AA) - Malatya Eczacı Odası Yönetim Kurulunca, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesinde kimyasal saldırıya maruz kalanlara ulaştırılmak üzere ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Malatya Eczacı Odası Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Genel Sekreter Mehmet Ali Savan, Suriye'de devam eden iç savaş sırasında rejimin sivilleri de hedef aldığını belirterek, savaş suçu sayılan klor gazıyla toplu katliam gerçekleştirildiğini söyledi.

Katliamda, çocukların da aralarında bulunduğu 100'ün üzerinde kişinin öldüğünü ve 400 civarında kişinin de yaralandığını aktaran Savan, "Kendi halkını katletmekten çekinmeyen eli kanlı diktatör Esed ve rejim güçleri BM Güvenlik Konseyinin 2118 ve 2209'uncu kararını açık şekilde ihlal etti. Saldırıyı şiddetle lanetliyor, ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Oda yönetimi olarak dün başlattığımız yardım kampanyası kısa sürede eczacılarımızın yoğun desteğiyle tamamlandı. İdlib'deki yaralılara ulaştırılmak üzere 87 kalem tıbbi malzeme ve ilacın yanı sıra çocuk bezi, ve mama gönderdik." diye konuştu.

Malatya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Başkanı Ömer Derin ise Suriye'de 6 yıldır rejim güçlerince yapılan zulmün Batı tarafından görmezden gelindiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Malatya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği üyelerince teslim alınan malzemeler, İdlib'deki yaralılara ulaştırılmak üzere araçlara yüklenerek yola çıkarıldı.