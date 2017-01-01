Müsteşar Yazıcı'dan Vali Azizoğlu'na ziyaret

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ERZURUM (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Nusret Yazıcı, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'na ziyarette bulundu.

Müsteşar Yazıcı, beraberindeki Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik, Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Özhan Türkyılmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Akar ile Vali Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, kentin "hayvan yetiştiriciliği bölgesi" ilan edildiğini belirterek, "Hayvan alımı ve ahır konusunda bakanlık olarak yöreye desteklerimizi verip, burayı tam bir hayvancılık üssüne dönüştüreceğiz." dedi.

Azizoğlu da hayvancılık konusunda Doğu Anadolu'da merkezi konumda bulunan Erzurum'un, çevre illere de olumlu etki yaptığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Azizoğlu, Yazıcı'ya Oltu taşından tespih armağan etti.