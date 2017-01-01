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Hakkari'de terör operasyonu

07 Nisan 2017 Cuma, 16:28

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheliler M.G, V.C, M.A, S.A, E.K. ve B.A'nın gözaltına alındığı operasyonda, 4 adet AK-47 marka uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 8 fişek basılı şarjör, 2 boş şarjör, tabanca ve bu tabancaya adet biri dolu 2 şarjör, üst sürgü kısmı dağılmış tabanca ve bu tabancaya ait namlu, pim ve boş şarjör, dipçik kısmı olmayan uzun namlulu silah, bu silaha ait namlu kapağı ve yay, 2 gaz bombası, 2 el bombası, 7.62x62 mm çapında 354 fişek, 7.62x39 mm çapında 151 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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