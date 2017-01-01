Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alanya'da

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ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa'daki vatandaşlarımız akın akın sandığa gidiyor. 'Siz bizi yönlendiremezsiniz, ülkemizin içişlerine karışamazsınız. Biz buralarda yaşıyoruz ama Türkiye'ye bağlıyız. Türk'üz' diyerek aşkla şevkle sandığa koşuyor." dedi.

Alanya'da bir dizi temaslarda bulunan Çavuşoğlu, MHP İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Eski MHP Milletvekili Hüseyin Yıldız ve partililerin karşıladığı Çavuşoğlu, MHP Alanya İlçe Kongresi sonrasında delegenin oylarıyla tekrar seçilen Mustafa Türkdoğan ve yönetim kurulunu tebrik etti.

Türkdoğan ve Yıldız ile yıllara dayanan bir dostluğu olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin geleceği ve bekası için önemli bir halk oylamasına gideceklerini dile getirdi. Alanya'ya, vatana, millete hizmet yolunda hep beraber olacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Her konuşmamda söylüyorum. MHP ve AK Parti, Türkiye'nin geleceğini teminat altına almak, istikrarını güçlendirmek için oturdu, istişare etti. Samimi bir ortamda Türkiye'nin faydasına nedir bunları değerlendirdi ve 18 maddelik bir anayasa paketini önce Meclis'e gönderdi, sonra da referanduma, vatandaşlarımızın, milletimizin tercihine sundu. Biz de bu süreçte, birlikte bu anayasa paketinin neden önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ve içeriğiyle ilgili bilgiler veriyoruz."

Anayasa paketinin içeriğini bilmeyenlerin "kara propagandayla, millete korku salarak" oy toplamaya çalıştığını belirten Çavuşoğlu, bu yöntemi doğru bulmadıklarını anlattı. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Çünkü bu bir siyaset, iktidar ve muhalefet meselesi değil. Türkiye'nin geleceği meselesidir. Yani vatan millet meselesidir. Geçmişte birçok büyüğümüz hizmet için yola çıkarken, Türkiye'nin geleceğinin başkanlık sisteminde olduğunu söylemişlerdir. Rahmetli Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Necmettin Erbakan, hepsi siyasi hayatları boyunca başkanlık sistemini anlatmışlardır."

- "Milletin iradesini güçlendirmek lazım"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin istikrarının önemli olduğunu aktararak yetki kargaşası yüzünden yaşanan kavgaların, millete ve vatana faturasının ağır olduğuna işaret etti. Bunlardan ders almaları gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Milletin iradesini güçlendirmek lazım. Aynı şekilde seçimler de zamanında olsun, 1 senede, 2 senede olmasın. 4 senede, 5 senede olsun, zamanında olsun. İstikrar açısından bu önemli. Şahıslar gelip geçicidir. Şahıslara ülkenin geleceğini bağlamamak lazım. Sistem oluşturmak gerekir ki tıkır tıkır işlesin. Bizim de yaptığımız budur. Anayasa paketinin de içeriği budur. Bizlere düşen görev de 16 Nisan'a kadar bunu vatandaşlara aktarmak, vatandaşların sorduğu sorulara gerçeği anlatmaktır."



Çavuşoğlu, Avrupa'daki bazı ülkelerde, siyaset ve basının Türk milletine akıl vermeye çalıştığına da değindi. Bunlara gereken cevabı 16 Nisan'da vereceklerini belirten Çavuşoğlu, "Avrupa'daki vatandaşlarımız akın akın sandığa gidiyor. 'Siz bizi yönlendiremezsiniz, ülkemizin içişlerine karışamazsınız. Biz buralarda yaşıyoruz ama Türkiye'ye bağlıyız. Türk'üz' diyerek aşkla şevkle sandığa koşuyor." dedi.

Avrupa'da kendilerini engelleyen, terör örgütlerini ise sahiplenen bazı ülkelerin tutumlarına karşı MHP Lideri Bahçeli'nin verdiği desteği önemli gördüğüne işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Devlet Bahçeli'nin tutumu takdire şayandır. 'Gerekirse ben de giderim' dedi. Aynı zamanda Avrupa'daki ülkücü camiaya 'Çavuşoğlu nereye giderse gitsin yalnız bırakmayın yanında olun' diyen bir liderin tutumu takdire şayandır. Diğer taraftan terör örgütlerinin 'hayır' çıkması için gece gündüz çalışmaları, özellikle vatanını seven insanlar tarafından çok iyi gözlemleniyor. İnşallah 16 Nisan'da ülkemiz yoluna daha güçlü şekilde devam edecek ve hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız."