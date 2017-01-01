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"Sis, fındığı olumsuz etkiliyor"

07 Nisan 2017 Cuma, 16:40
"Sis, fındığı olumsuz etkiliyor"

DÜZCE (AA) - Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiğini belirterek, "Mart ve nisan aylarının başında doğası gereği fındığın döllenmesi için güneşe ihtiyaç var. Yaklaşık bir aydan beri bölgemizde çok nadir güneşlenme oluyor. Özellikle sisle beraber gelen soğuk hava fındık oluşumunu olumsuz etkiliyor." dedi.

Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesinin, fındık ağaçlarında yeşeren karanfiller üzerinde olumsuz etki yaptığını söyledi.

"Bölgemizde görülen yoğun sis ve kötü hava şartları sadece fındığı değil, tüm meyveleri olumsuz etkiliyor." diyen Başaran, şöyle devam etti:

"Mart ve nisan aylarının başında doğası gereği fındığın döllenmesi için güneşe ihtiyaç var. Yaklaşık bir aydan beri bölgemizde çok nadir güneşlenme oluyor. Özellikle sisle beraber gelen soğuk hava, fındık oluşumunu olumsuz etkiliyor. Bunun zararlarını önümüzdeki günlerde yapacağımız saha çalışmalarında göreceğiz."

Kötü hava şartları ve sisin etkisinin ne derece olduğunu belirleyemediklerini aktaran Başaran, çiftçilerin fındığın bu hava şartlarından etkilenmeyeceğini düşünmemesi gerektiğini vurguladı.

Başaran, karanfillerin şu anda belli bir büyüklüğe ulaştığına değinerek, "Sis, Karadeniz Bölgesi'nde devam ettiği sürece ileriki zamanlarda mantar hastalıklarında ve külleme hastalığında artış olacaktır. Bunun verimde olumsuz etkisini ise detaylı çalışmalarımız sonucunda kamuoyuna açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

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