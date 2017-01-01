Kocaeli ve Sakarya'da kablo hırsızlığı iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve Sakarya'da 450 bin lira değerinde inşaat kablosu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir inşaattan kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Sakarya'daki hırsızlık olayına da karıştığını belirleyen ekipler, R.D, A.A, N.T, A.A, S.Z. ve Y.T'yi Kocaeli'de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.
Bu arada şüphelilerin çaldığı kablolardan işlem görmemiş 200 bin lira değerindeki kablonun sahiplerine teslim edildiği bildirildi.