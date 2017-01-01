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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Eski milli futbolcu Penbe'nin acı günü

07 Nisan 2017 Cuma, 16:41
Eski milli futbolcu Penbe'nin acı günü

ZONGULDAK (AA) - Spor Toto 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'un teknik direktörü, eski milli futbolcu Ergün Penbe'nin vefat eden babaannesi Nazmiye Penbe'nin cenazesi, Zonguldak'ta toprağa verildi.

Tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Nazmiye Penbe'nin (87) cenazesi, hastane morgundan alınarak Kilimli Merkez Ulu Camisi'ne getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Penbe'nin cenazesi, Kilimli ilçesi Güney Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Burada taziyeleri kabul eden Ergün Penbe'nin, üzgün olduğu görüldü.

Cenaze törenine, Penbe ailesinin akraba ve yakınlarıyla Karadeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Şerafettin Nas ve Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün katıldı.


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