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Şanlıurfa'da AK Parti'ye katılım

07 Nisan 2017 Cuma, 16:43
Şanlıurfa'da AK Parti'ye katılım

ŞANLIURFA (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde AK Parti'ye katılan HDP'li Belediye Meclis üyeleri Şükrü Avcı ve Barış Nalbantçı ile eski CHP İlçe Başkanı Osman Aslan'a parti rozetini taktı.

Çelik, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Bozova ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'de son yıllarda önemli işlere imza attıklarını belirten Çelik, Şanlıurfa ve ülkenin kalkınması için daha çok çalışılması gerektiğini söyledi.

Suriye'nin İdlib kentinde onlarca çocuğun kimyasal silahla yapılan saldırıda hayatını kaybetmesinden duyduğunu üzüntüyü dile getiren Çelik, yıllardır Suriye'de devam eden zulme seyirci kalan uluslararası topluma tepki gösterdi.

Türkiye'nin Suriyeli mazlumlara yıllardır en iyi şekilde sahip çıktığını hatırlatan Çelik, bunun için insanların vatanlarının kıymetini bilmesi gerektiğine işaret etti.

Bakan Çelik, ülkede oynanmak istenen oyunlara fırsat verilmemesi gerektiğini belirterek, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasıyla nelerin değişeceğini anlattı.

Türkiye'de mevcut sistemin artık değişmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Bu referandum, milletin yönetime el koyması demektir. İstikrar olacak. Artık eski sistemi kapatacağız, yeni istikrarlı, koalisyonlara kapalı bir sistemi inşallah hep beraber kurmuş olacağız. Dost düşman herkes duysun diyorum. Ben Bozova'dan Şanlıurfa'dan güçlü bir 'evet' çıkmasını istiyorum. Öyle bir 'evet' olacak ki yani sağır sultan da duysun ama asıl mesele Şanlıurfa'da yüzde 80'leri aşan bir evet bekliyorum." dedi.

Şanlıurfa'nın en büyük sıkıntısının elektrik kesintileri olduğunu bildiğini belirten Çelik, bu sorunların da en kısada çözüleceğini ifade etti.

Çelik, konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan HDP'li Belediye Meclis üyeleri Şükrü Avcı ve Barış Nalbantçı ile eski CHP İlçe Başkanı Osman Aslan'a parti rozetini taktı, tebrik etti.

Mitingin ardından Çelik ve beraberindekiler, Bozova ilçesindeki kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve görüşlerini dinledi.



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