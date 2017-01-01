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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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Şırnak'ta toplu açılış ve temel atma töreni

07 Nisan 2017 Cuma, 16:43
Şırnak'ta toplu açılış ve temel atma töreni

ŞIRNAK (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Burada teröristler yüzlerce ev ve iş yeri yıktılar. Bugün burada temelini atıyoruz. Burası çok güzel bir cadde haline geliyor. 30 metre genişliğinde alt katta dükkanların, üzerinde evlerin olduğu mükemmel bir çarşı halini alacak." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Karayolları Kavşağında düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde, video konferansla, Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'nin bulunduğu Gazi Caddesi'nde kurulan platforma canlı bağlandı.

Özhaseki, yayında ticaretinin kalbi olan Gazi Caddesi üzerinde bulunduklarını belirterek, "Burada teröristler yüzlerce ev ve iş yeri yıktı. Bugün burada temelini atıyoruz. Burası çok güzel bir cadde haline geliyor. 30 metre genişliğinde alt katta dükkanların, üzerinde evlerin olduğu mükemmel bir çarşı halini alacak." diye konuştu.

Daha sonra Bakan Özhaseki, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, Şırnak Belediye Başkan Başkan Vekili olarak görevlendirilen Turan Bedirhanoğlu ile butonlara basarak, temel atma törenini gerçekleştirdi.

Törende, Şırnak'ta 4 milyar 500 milyon liraya mal olacak merkezde 7 bin 500 konut ve iş yeri, Cizre ilçesinde 3 bin 550 konut ve iş yeri, İdil'de 600 konut ve iş yeri, Silopi'de 850 konut ile 800 kilometre içme suyu ve kanalizasyon şebekesinin yapımı için temel atıldı.


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