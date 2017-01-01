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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Evinde "devlet sırrı" evrakla gözaltına alınan avukat

07 Nisan 2017 Cuma, 16:44

ADANA(AA) - MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile tutuklu savcılar Özcan Şişman ve Aziz Takçı'nın avukatı Alp Değer Tanrıverdi'nin yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Alp Değer Tanrıverdi ile avukatları katıldı.

Tanrıverdi, savunmasında, soruşturma şartlarının yerine getirilmediğini iddia ederek, Bağrıyanık, Şişman, Takçı ve eski Başsavcı Vekili Ahmet Karaca'nın avukatlığını yaptığı için hakkında dava açıldığını öne sürdü.

Telefonuna ByLock yüklemediğini belirten Tanrıverdi, suçlamaları reddetti.

Aziz Takçı'nın 25 yıllık arkadaşı olduğunu ifade eden Tanrıverdi, "Aziz Takçı ile öğrenciyken yurtta top oynarken tanıştık. Kendisi tutuklanınca bana ‘Çocuklarıma sahip çık’ dediği ve benim de sahip çıkmam nedeniyle tutukluyum. Ben de ByLock yok. Ben nasıl bu örgütle haberleşmişim, görüşmüşüm." dedi.

Takçı'yı cezaevinde görmeye gittiğinde FETÖ/PDY soruşturmasından tutuklu Memduh Boydak ile tanıştığını ve kendisine avukatlık teklifinde bulunduğunu ifade eden Tanrıverdi, savunmasına şöyle devam etti:

"Boydak'ın sanıyorsam stajyer avukat olan kızı benimle görüştü. Avukatlık ücreti için 750 bin lira teklif etti. Ancak ben, MİT tırları davasının ağır bir dosya olduğunu söyleyerek bu teklifi bile reddettim. Tweetlerimin arkasındayım. Eğer hakaret varsa, hakaretten dava açılsın. Savcı beni evimde bulunan mühürlü torbadan tutukladığını söyledi. Oysa o torbaları polis kendi mühürledi. İçlerinde de MİT tırları davasının gizlilik ihtiva eden dosyaları vardı. Tutuklanma gerekçem bu oldu. Bundan sonra avukatlık yapmayı düşünmüyorum. Aziz Takçı’nın çocuklarına baktığım için pişman değilim, Ahmet Karaca’nın eşi ve 2 kızını evimde misafir ettiğim için de pişman değilim.”

Mahkeme heyeti, sanık Tanrıverdi’nin tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için 3 Temmuz’a erteledi.

Avukat Alp Değer Tanrıverdi geçen yıl Ankara'daki evinde gözaltına alınmış, evde yapılan aramada, MİT tırları soruşturmasına ilişkin devlet sırrı niteliğinde 13 çuval evrak ele geçirilmiş, tutuklu eski savcı Takçı'ya ait bilgisayarlara da el konulmuştu.

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AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK: "BU SON SALDIRI, BU SON KATLİAM BARDAĞI TAŞIRMIŞTIR VE BU GERÇEKLEŞEN ASKERİ HAREKATI, ESED REJİMİNE VERİLEN BU CEVABI BİZ ESED'İN KATLİAMLARINA DÖNÜK BİR KARARLILIK OLARAK OKUMAK İSTERİZ. UMARIZ Kİ BU SADECE NOKTASAL BİR TUTUM DEĞİLDİR. BUNUN SİSTEMATİK HALE GELMESİ VE ESED REJİMİNİN HALKINI KATLEDEN BU UYGULAMALARDAN VAZGEÇİRİLMESİ, CAYDIRILMASI YÖNÜNDE BİR PLAN BUNU İZLER."
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik: &quot;Bugün ortaya koyulan en azından bu kararlılık, bu askeri kararlılık ciddi bir mesajdır ve bu askeri kararlılıktan dolayı diğer ülkelerin bu askeri harekatı suçlamak gibi bir yaklaşımları kabul edilemez. Çünkü bu askeri harekatın, bu kararlılığın sebebi Esed rejiminin ortaya koyduğu katliamdır.&quot;
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AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÖMER ÇELİK: "BUGÜN ORTAYA KOYULAN EN AZINDAN BU KARARLILIK, BU ASKERİ KARARLILIK CİDDİ BİR MESAJDIR VE BU ASKERİ KARARLILIKTAN DOLAYI DİĞER ÜLKELERİN BU ASKERİ HAREKATI SUÇLAMAK GİBİ BİR YAKLAŞIMLARI KABUL EDİLEMEZ. ÇÜNKÜ BU ASKERİ HAREKATIN, BU KARARLILIĞIN SEBEBİ ESED REJİMİNİN ORTAYA KOYDUĞU KATLİAMDIR."
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