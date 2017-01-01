Evinde "devlet sırrı" evrakla gözaltına alınan avukat

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ADANA(AA) - MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile tutuklu savcılar Özcan Şişman ve Aziz Takçı'nın avukatı Alp Değer Tanrıverdi'nin yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Alp Değer Tanrıverdi ile avukatları katıldı.

Tanrıverdi, savunmasında, soruşturma şartlarının yerine getirilmediğini iddia ederek, Bağrıyanık, Şişman, Takçı ve eski Başsavcı Vekili Ahmet Karaca'nın avukatlığını yaptığı için hakkında dava açıldığını öne sürdü.

Telefonuna ByLock yüklemediğini belirten Tanrıverdi, suçlamaları reddetti.

Aziz Takçı'nın 25 yıllık arkadaşı olduğunu ifade eden Tanrıverdi, "Aziz Takçı ile öğrenciyken yurtta top oynarken tanıştık. Kendisi tutuklanınca bana ‘Çocuklarıma sahip çık’ dediği ve benim de sahip çıkmam nedeniyle tutukluyum. Ben de ByLock yok. Ben nasıl bu örgütle haberleşmişim, görüşmüşüm." dedi.

Takçı'yı cezaevinde görmeye gittiğinde FETÖ/PDY soruşturmasından tutuklu Memduh Boydak ile tanıştığını ve kendisine avukatlık teklifinde bulunduğunu ifade eden Tanrıverdi, savunmasına şöyle devam etti:

"Boydak'ın sanıyorsam stajyer avukat olan kızı benimle görüştü. Avukatlık ücreti için 750 bin lira teklif etti. Ancak ben, MİT tırları davasının ağır bir dosya olduğunu söyleyerek bu teklifi bile reddettim. Tweetlerimin arkasındayım. Eğer hakaret varsa, hakaretten dava açılsın. Savcı beni evimde bulunan mühürlü torbadan tutukladığını söyledi. Oysa o torbaları polis kendi mühürledi. İçlerinde de MİT tırları davasının gizlilik ihtiva eden dosyaları vardı. Tutuklanma gerekçem bu oldu. Bundan sonra avukatlık yapmayı düşünmüyorum. Aziz Takçı’nın çocuklarına baktığım için pişman değilim, Ahmet Karaca’nın eşi ve 2 kızını evimde misafir ettiğim için de pişman değilim.”

Mahkeme heyeti, sanık Tanrıverdi’nin tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için 3 Temmuz’a erteledi.

Avukat Alp Değer Tanrıverdi geçen yıl Ankara'daki evinde gözaltına alınmış, evde yapılan aramada, MİT tırları soruşturmasına ilişkin devlet sırrı niteliğinde 13 çuval evrak ele geçirilmiş, tutuklu eski savcı Takçı'ya ait bilgisayarlara da el konulmuştu.