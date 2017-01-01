Kalkınma Bakanı Elvan:

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MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Diyorlar ki 'Diktatör, tek adam olacak.' Diktatör olan kişi seçimle gelmez, denetime tabi tutulmaz, yargı yolu açık olmaz. Yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde halkın seçeceği bir hükümet olacak. Hükümetin, cumhurbaşkanının kim olmasına millet karar verecek. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Halktan mı korkuyorsunuz? Korkmayacaksınız." dedi.

Elvan, Çamlıyayla ilçesindeki vatandaşlara hitap ettiği Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndaki toplantıda, Türkiye'nin daha iyi, kalkınmış, büyümüş ve güçlenmiş olarak geleceğe hep birlikte taşınacağını söyledi.

Yeni anayasa değişikliği için MHP ile yola çıktıklarını anımsatan Elvan, çalışmanın ülkenin önünü açacağını, daha da güçlendireceğini vurguladı.

Elvan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, bir memleket meselesi olduğunu belirterek, "Çamlıyayla ilçemizin yüzde 95'in üzerinde 'evet' oyuyla, Mersin'in rekorunu kıracağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Geçmişte, darbelerle ve vesayetlerle, milletin egemenliğinin elinden alındığına dikkati çeken Elvan, halkın dediğinin olmasını istemeyenler tarafından birçok kez ülkenin önünün kesilmeye çalışıldığını, bunun son örneğinin 15 Temmuz'daki darbe girişimi olduğunu dile getirdi.

Bakan Elvan, şöyle konuştu:

"Biz ülkemizi daha güçlü kılmak, büyütmek istiyoruz ama Türkiye'nin gelişmesinden, büyümesinden, kalkınmasından rahatsızlar. Dünyanın en büyük havalimanı, 3. havalimanını yapıyoruz rahatsızlar, en büyük köprüleri, otoyolları yapıyoruz rahatsızlar. Avrupa'dakilerin neler yaptıklarını görüyorsunuz. PKK ve FETÖ terör örgütlerine destek veriyorlar, mensuplarını koruyorlar, onların 'hayır' kampanyaları yapmalarına izin veriyorlar ama 'evet' kampanyası yapmak isteyenlere izin vermiyorlar. Bunla da yetinmiyorlar, Avrupa'da, kendi televizyonlarında 'hayır' kampanyalarını hem Almanca hem Türkçe yapıyorlar. Bunlar bizim hayrımıza bir şey ister mi? Onlar 'hayır' diyorsa, biz de 'evet' diyeceğiz. Yapılması gereken de budur."

Halkın iradesinin üzerinde bir vesayet organı olmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:

"Diyorlar ki 'Diktatör, tek adam olacak.' Diktatör olan kişi seçimle gelmez, denetime tabi tutulmaz, yargı yolu açık olmaz. Yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde halkın seçeceği bir hükümet olacak. Hükümetin, cumhurbaşkanının kim olmasına millet karar verecek. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Halktan mı korkuyorsunuz? Korkmayacaksınız. Halkımız ne derse o olacak. Onlar, 'Halk doğruyu bulamaz, seçemez, onun için halkın seçtiği cumhurbaşkanını kontrol eden birileri olsun, vesayet odakları olsun' istiyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Ne darbecilere, ne vesayetçilere asla izin vermeyeceğiz. Halkımız ne derse o olacak."

Kalkınma Bakanı Elvan, ilçedeki programı kapsamında Çamlıyayla Belediyesi'ni ve MHP Çamlıyayla İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.

Elvan, belediye binası çıkışında bir kadının kucağındaki oğlağı biberonla besledi. Elvan, ilçeye bağlı Korucak Mahallesi'nde yeni yapılacak olan bir caminin temel atma törenini de katıldı.







