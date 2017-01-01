AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş:

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KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "AK Parti hükümetleri döneminde bizim şimdi ortaya koyduğumuz sistem olsaydı, 14 yıllık süredeki icraatı, inanarak söylüyorum 5 yılda, 7 yılda hayata geçirmemiz mümkündü. İnşallah 16 Nisan'daki anayasa değişikliği bizim geçmişte yaşadıklarımızı tarih sayfasına gömecek, gelecekte aydınlık bir Türkiye'yi inşa etmek için önemli bir unsur olacaktır." dedi.

Melikgazi Belediyesi tarafından Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde yaptırılan semt polikliniğinin açılış töreninde konuşan Elitaş, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de çağ atladığını ve dünyaya örnek gösterilen bir ülke konumuna ulaştığını belirtti.

Önceki yıllarda vatandaşların politikacılardan hasta bakıcı, hemşire istediği bir ülkeden AK Parti iktidarlarıyla beraber mahallelere hastane isteyen bir ülke haline gelindiğini aktaran Elitaş, "Sağlık alanında 15 yıl önceki Kayseri'nin halini düşündüğümüzde bugün geldiğimiz noktada olağan üstü bir iyileşmeyle karşı karşıyayız. 15 yıl önce hayırseverler tarafından yapılmış sağlık ocağına doktor değil, hasta bakıcı, ebe, hemşire isterken bugün hastane isteyebilecek bir konuma geldiysek Türkiye'nin gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden biridir." ifadelerini kulandı.

- "Eskiden özenirdik ama şimdi özenilen bir ülke konumuna geldik"

Türkiye'nin bugünlere gelmesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu şevk ve gayretin neticesi olduğunu vurgulayan Elitaş, şöyle devam etti:

"İktidarlarımız döneminde sadece şehir merkezinde değil ilçelerde de devlet hastaneleri yapıldı. Bunlar sadece 15 yıllık süre içerisinde yapıldı. Bundan önce hayali dahi kurulamayan meseleler 14 yıllık AK Parti iktidarı döneminde milletin hizmetine sunulmaya başlandı. Hatta öyle ki sadece ayak üstü muayenelerle değil, nitelikli odalarla bizim vatandaşlarımız en çağdaş şekilde tedavi edilmelerini sağlayacak sistemler hayata geçirilmeye başlandı. Eskiden özenirdik ama şimdi özenilen bir ülke konumuna geldik. Biliyorsunuz ABD'nin eski devlet başkanı Obama Türkiye'deki sağlık sistemi ile ilgili 'nasıl yaptınız, nasıl gerçekleştirdiniz' derken, sayın Cumhurbaşkanımız 'eğer uygun görürseniz ben size sağlık ekibini göndereyim bizdeki sistemi sizdeki arkadaşlara anlatsınlar' diyen bir konuma gelmiştik. Bunlar 14 yıllık zamanda oldu. Bu süreçte büyük bir azimle, şevkle, aşkla bu millete hizmet etmek için çaba gösteren kadrolar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği gayret ve cesaretle bu noktaya doğru geldik."

1961 ve 1982 anayasalarının darbe anayasaları ve hükümet edenlerin belirli şekilde kontrol edilmesine imkan veren anayasalar olduğunun altını çizen Elitaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin bugüne kadar dört anayasası oldu. 1961 Anayasası darbecilerin ortaya koyduğu ve zorla kabul ettirilen bir anayasa idi. 1982 yani şimdiki anayasa da yine bir darbe sonucu ortaya çıkarılmış anayasadır. Özellike bu iki anayasa Türkiye'yi idare edenlerin, hükümet edenlerin belirli şekilde kontrol edilmesine imkan veren, onunla ilgili çeşitli tuzaklar ortaya koyan, istenilen işleri yapmadıkları takdirde iktidardan al aşağı edilen, bazen muhtırayla, bazen internetteki yazılarla, bazen tank yürüterek, dipçik göstererek, iktidarı korkutarak yönetimin başka ellere geçmesine imkan veren bir anayasaydı. .Bu anayasa ile çağdaş dünyayla mücadele edebilmek mümkün değil."

Elitaş, 16 Nisan'in Türkiye için bir dönüm noktası olacağına dikkati çekti.

2002 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçtirilmediğini, 2007 yılında cumhurbaşkanının seçtirilmediğini anlatan Mustafa Elitaş, şunları kaydetti:

"2008 yılında AK Parti'ye kapatma davası açtılar, 2012 yılında MİT Müsteşarına operasyon düzenleyip kozmik odada gizlenen devletin gizli sırlarını uluslararası güçlere pazarlamak, satmak istediler. Bir ihanet çemberiyle karşı karşıyaydık. 2013 yılında Gezi olayları, daha sonra 17-25 Aralık bir düzme operasyon ile hükümeti görevden almak istediler. En son ise 15 Temmuz hain darbe girişimiydi. Bizim 14 yıllık iktidarımız döneminde yaşadığımız 7 irili ufaklı hadise 7 darbe girişimi ya da iktidarı devirme girişimi oldu. AK Parti hükümetleri döneminde bizim şimdi ortaya koyduğumuz sistem olsaydı, 14 yıllık süredeki icraatı inanarak söylüyorum 5 yılda 7 yılda hayata geçirmemiz mümkündü. İnşallah 16 Nisan'daki anayasa değişikliği bizim geçmişte yaşadıklarımızı tarih sayfasına gömecek, gelecekte aydınlık bir Türkiye'yi inşa etmek için önemli bir unsur olacaktır."

Konuşmaların ardından semt polikliniği hizmete açıldı.



