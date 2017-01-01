Esed rejiminin kimyasal silah saldırısı

ADANA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumundan alındı.
Han Şeyhun beldesine düzenlenen kimyasal saldırıda hayatını kaybeden biri kadın 3 Suriyelinin Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Yakınları tarafından gözyaşları içinde teslim alınan cenazelerin, Adana Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine götürüleceği, sınırdaki işlemlerin ardından İdlib'de defnedileceği belirtildi.
Adana Adli Tıp Kurumunda, Dünya Sağlık Örgütü heyetinin de katılımıyla yapılan otopsideki ilk bulgulara göre, Suriyelilerin kimyasal boğucu gaza maruz kalmaları sonucu hayatlarını kaybettikleri ve akciğerlerinde yoğun ödem bulunduğu tespit edilmişti.