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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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1. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı

07 Nisan 2017 Cuma, 17:08
1. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince 115 yayınevi ve 84 yazarın katılımıyla düzenlenen "1. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı" açıldı.

Vali Güngör Azim Tuna, Rabia Meydanı'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, eğitimin önemine değinerek, fuarı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile çalışanlara teşekkür etti.

Çiftçi ise bütün Şanlıurfalıların, özellikle de gençlerin fuarını ziyaret etmesini istedi.

Gençlere çok önem verdiklerini anlatan Çiftçi, "Çünkü geleceğimizin onlar olduğunun bilincindeyiz. Onların geleceğe donanımlı bireyler olarak hazırlanabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bize düşen görev, gençlerimizi geleceğe fikri ve bedensel olarak en donanımlı şekilde hazırlayabilmek, geleceğin ruhunu bugünden hazırlamaktır." diye konuştu.

Kitap fuarını "15 Temmuz demokrasi şehitleri" anısına düzenlediklerini belirten Çiftçi, "Fuarda kitapseverlerin kitapla buluşmasını sağlarken, Türkiye'nin tarihine kara leke olarak geçmiş bir gecenin sabahında yaşanan demokrasi şölenini ve demokrasi kahramanlarını da yad edeceğiz." dedi.

Çiftçi, kentin muhtelif yerlerine "durak kütüphaneler" yerleştirdiklerini de bildirdi.

Daha sonra, 115 yayınevi ve 84 yazarın katıldığı fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Fuar, 16 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.


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