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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası başladı.

Marmaris Belediyesinin desteğiyle, Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya ve Muğla'dan 16 takım yer alıyor.

Turnuvayı organize eden Gürol Yakal, gazetecilere yaptığı açıklamada, döneminin en iyi ve milli forma giymiş basketbolcularının organizasyona katıldığını söyledi.

Turnuvanın 3 kategoride oynandığını belirten Yakal, "Kadınlarda 35 yaş ve üstü, erkeklerde 40 yaş ve üstü ile 45 yaş üstü olmak üzere 3 grupta mücadele ediliyor. Turnuva çok güzel geçiyor, sporcular eski dostluklar ve takım ruhunu yaşıyor. Toplam 29 maç yapılacak." dedi.

Nusret Işıldaksoy, Süleyman Çekiçel, Oral Yılmaz, Fatih Özal'ın da yer aldığı turnuva 9 Nisan Pazar günü sona erecek.