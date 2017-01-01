Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Suriyelilerle Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan meslekten ihraç edilen öğretmen, teğmen ile bu şüphelilere organizatörlük yapanlar tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Havsa D-100 bağlantı yolunda iki araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen öğretmen B.B.A, teğmen A.S.K. ve B.B.A'nın araştırma görevlisi eşi M.A ile 2 Suriye uyruklu, ayrıca şüphelilere organizatörlük yapan O.D, A.E, W.M.M ile M.S gözaltına alındı.

Nehirden Yunanistan'a geçmek için kullanılacağı değerlendirilen bot ve kürek takımına da el konuldu.

Suriyeli 2 kişi, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen A.S.K. ile B.B.A. tutuklandı. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca organizatörler O.D, A.E. ve W.M.M. tutuklanırken M.S. de adli kontrol şartıyla salıverildi.

