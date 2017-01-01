Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler

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KASTAMONU (AA) - Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısı, Kastamonu'da protesto edildi.

Cuma namazının ardından Nasrullah Camisi önünde toplanan, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu grup, Esed rejiminin İdlib'deki kimyasal silah saldırısına tepki gösterdi.

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, burada yaptığı konuşmada, Suriye'de insanlık suçu işlendiğini vurguladı.

Rejimin binlerce kişiyi öldürdüğüne işaret eden Dağdelenoğlu, "Suriye'de yaşanan bir iç savaş olarak nitelendirilse de aslında İslam coğrafyasını kendi çıkarları için sömürmeye çalışan emperyalist güçler tarafından vekalet savaşı yürütülmekte. Bu vekalet savaşına yandaşlık eden rejim 7 yıllık süre içinde 450 bin kadar insanın ölmesine 6,1 milyon insanın topraklarını terk etmesine neden oldu." dedi.

Suriye'nin İdlib kentinde birçok sivilin katledildiğini belirten Dağdelenoğlu, "Son olarak birkaç gün öncesinde rejim tarafından yapılan kimyasal saldırıda çoğunluğunu kadınların ve çocukların oluşturduğu 100'den fazla sivil öldürüldü, 500'den fazla insan yaralandı. Hemen ardından yaralıların tedavi edildiği hastaneye ve müdahale eden sivil savunma ekiplerine katil Esed ve onun güçleri 5 defa daha saldırıda bulundu." diye konuştu.

Dua edilmesinin ardından grup dağıldı.



