Darbe girişiminden 1 gün önce toplantı yapılmış

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EDİRNE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmada, ordudan ihraç edilen eski 54. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın, darbe girişiminden önce Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde "darbeye ilişkin toplantıya katıldığı" tespiti yer aldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde rol aldığı iddia edilen eski 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hidayet Arı'nın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 22 asker hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan ve Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, darbe girişimi öncesi hazırlıkların tespitine de yer verildi.

İddianamede, sanık Arı'nın, ordudan ihraç edilen Binbaşı Murat Çelebioğlu, firari Albay Uzay Şahin ile Babaeski'de Tugay Komutanlığı resmi konutunda toplantıya katıldığı, aynı gün Edirne'ye dönüşünde de ordudan ihraç edilen, tutuklu eski 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Bekir Koçak'la bir araya geldiğinin belirlendiği bilgisi yer aldı.

İddianamede, buluşmalara ilişkin ayrıntılara da yer verildi.

Arı'nın buluşmalara ilişkin ilk ifadesinde bu durumdan bahsetmediği daha sonraki ifadesinde ise şöyle beyanda bulunduğu kaydedildi:

"Şu an tam tarihini hatırlamıyorum, ancak 15 Temmuz tarihinden bir gün kadar önce, beni resmi cep telefonundan Uzay isimli, rütbesini bilmediğim bir kişi aradı. Bana 'Muzaffer Albay'dan size bir şey getireceğim, selamı var, Babaeski tugay komutanlığı lojmanında buluşalım' şeklinde bir teklifte bulundu. Benim de kendisiyle bu konuda paylaşacağım bilgiler olduğu için bu teklifi kabul ettim. Bunun üzerine 15 Temmuz tarihinden bir veya iki gün önce Arif uzman ile birlikte Babaeski tugay komutan vekilinin lojmanına, saat 18.00-19:00 sıralarında gittim. Tugay komutan vekili, lojmanında yoktu. Uzay isimli kişi, yanında ismini ve rütbesini bilmediğim, hatta asker olduğunu da bilmediğim bir kişiyle birlikte lojmanda bulunuyorlardı. Ben, bu proje ile ilgili görüşüleceğini zannederek görüşmeye gittim. 5-10 dk proje ile ilgili görüşüldü. Daha sonra herhangi bir görüşme yapılmadı."

İddianamede, "Arı'nın savunmaları göz önüne alındığında, beyanlarının gerçekle bağdaşmadığı, Uzay isimli rütbesini dahi bilmediğini beyan ettiği bir kişinin, telefonla yaptığı davet üzerine il dışına çıkarak, bu kişinin telefonda kendisine bir şey vereceğini beyan ettiğini ifade etmesine rağmen, toplantı sonucu hiçbir şey almaksızın veya yine kendisinin beyan ettiği üzere, sadece bir proje teslimi için toplantı yapmasının askeri işleyişe ve devlet ciddiyetine uygun düşmediği, yanlarında bulunan diğer kişinin asker olup olmadığını dahi bilmediğini beyan ettiği, bu toplantının askeri kalkışmaya ilişkin olduğunda şüphe bulunmadığı" tespiti yapıldı.

Uzay Şahin’in kalkışma içerisinde aktif rol üstlenen bir subay olduğu, Trakya birliklerine ilişkin, "Sayı 20 bin Trakya birlikleri dahil", "Trakya birlikleri yolda" şeklindeki mesajlarının Trakya bölgesine hakimiyetini , "Emniyet Müdür Yardımcıları emre itaat ediyor. Polis arkadaşlarıma iletiniz. Gözlerinden öpüyorum." "Köprüyü aç, ortaya zırhlı araç koy, polisler geçmesin", "Askeri uçak kalksın", "AKP il teşkilatı bölgesinde önayak olanları vurun", "Müzahir yayın organlarını hava kuvvetleri vurmalı, talimat verin", "Arkadaşlar, her şey planlandığı gibi devam ediyor", "Vatanı gerekiyorsa vurun" gibi mesajların ise İstanbul ve Marmara bölgesine ilişkin olarak, darbeyi yöneten kişilerden biri olduğunu ortaya koyduğunun belirlendiği, iddianamede yer aldı.



-Plaka değiştirmişler



Tanık sıfatıyla ifadesine başvurulan Arı'nın makam şoförünün ise 14 Temmuz günü Arı'nın kendisine, eve gidip sivil kıyafetler giymesi ve aracın sivil plaka ile değiştirilmesi emrini verdiğini ifade ettiği yer alan iddianamede, tanık şoförünün "Yola çıktıktan sonra Hidayet Arı bize, 'buraya gittiğimizi kimseye haber vermeyin' diye söyledi" beyanına yer verildi.



İddianamede, Babaeski'deki toplantının ardından Arı'nın, Bekir Koçak'la Edirne Meriç Askeri Gazinosu'nda bir araya geldiği tespiti de yer aldı.

-Telefonun fişlerini çekmişler

54. Mekanize Tugay Komutanlığında karargahta haberci olarak görev yapan tanık askerin ifadesinde, 15 Temmuz kalkışmasından 2 gün önce Arı'nın makam odasındaki 2 ahizeli telefonun fişlerinin çekik olduğunun dikkatini çektiği gözlemi de iddianamede yer aldı.

-3 kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

İhraç edilen sanıklar Arı ile subay ve astsubay rütbesindeki sanıklar Ekrem Tekinarslan, İsmet Sezgin, Kağan Kaya, Ramazan Altun, Ali Soylu, Bülent Yılancı, Ali Koç, Ayhan Atasoy, Ercan Çırak, Furkan Avcı, Harun Kiraz, İlkan Pekcur, Mehmet Sağlık, Mustafa Gençay, Oğuz Özcan, Oğuzhan Çevik, Özhan Yurdugüzel, Sinan Çamur, Şeref Karataş, Tahsin Arda Karabiber ve Zafer Dağdeviren'in, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ile "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Sanıkların ayrıca, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması da isteniyor







