Adana'daki FETÖ/PDY davası

ADANA (AA) - Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 15’er yıl hapis cezası istenen 2’si tutuklu 2’si firari 13 gazetecinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Hatay Cezaevinde tutuklu bulunan sanıklar Aytekin Gezici ve Abdullah Özyurt, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle katıldı. Tutuksuz bazı sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Savcı, sanıklardan Osman Palamut, Abdurrahim Haklıkul ve Yüksel Evsen’in tutuklanmalarını, tutuklu 2 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamını istedi.
Sanık Gezici savunmasında, Bank Asya’ya 2004’te sadece 50 liralık bir hesap açtırdığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyip beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, savcının 3 sanık hakkındaki tutuklanma talebini reddederek duruşmayı erteledi.