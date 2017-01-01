Ordu'da koruma ekibi kaza yaptı: 4 yaralı

ORDU (AA) - Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik'in koruma ekibinin bulunduğu otomobilin ticari taksiyle çarpışması sonucu 3'ü polis memuru 4 kişi yaralandı.
Bir programa katılmak üzere Fatsa ilçesine giden Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik'i koruyan Arda Boyuer idaresindeki 52 AB 743 plakalı sivil polis otosu Perşembe ilçesi Doğan Mahallesi mevkinde Ömer Kılıç yönetimindeki 52 T 3562 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.
Kazada, araç sürücülerinin yanı sıra polis memurları Yılmaz Kurtuluş ile Erdoğan Erzurum yaralandı.
Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürü Çelik de hastaneye giderek yaralılar hakkında bilgi aldı.