Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Aslan:

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ŞANLIURFA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Ersan Aslan, "Türkiye'nin araştırmaya ayırdığı para, harcayamayacağı kadar çok. O zaman yapmamız gereken, ortak çalışarak kaliteli ürün elde etmektir." dedi.

Aslan, Şanlıurfa Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen "KOSGEB 2017 Yılı Sıfır Faizli Kredi Destek Programı"nın tanıtımında, kentteki sanayici ve ilgililerle bir araya geldi.

Tanıtım toplantısında konuşan Ersan Aslan, Türkiye'de son yıllarda proje desteği anlamında önemli gelişmelerin yaşandığını belirtti.

Sanayileşmede teknoloji, inovasyon, araştırma ve geliştirme konularının önemine vurgu yapan Aslan, "Türkiye'nin araştırmaya ayırdığı para, harcayamayacağı kadar çok. O zaman yapmamız gereken, ortak çalışarak kaliteli ürün elde etmektir. Üretmiş olduğumuz ürünü teknolojik anlamda iyi bir noktaya çekersek, o üründe size olan bağımlılık artacağı için satma noktasında da birim maliyeti yüksek olacaktır." diye konuştu.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer ise bankalar üzerinden kullandırılacak kredi faizlerinin kurum tarafından karşılanacağını belirtti.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna da kentin sahip olduğu potansiyelin teşvik ve desteklerle canlandırıldığını ifade ederek, KOBİ'lere ağırlık verilmesiyle bölgesel kalkınmanın hızlanacağını kaydetti.



Konuşmaların ardından Ersan Aslan ve beraberindekiler, katılımcıların sorularını cevapladı.