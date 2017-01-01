Başını fıstık dalına çarptı, öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde traktörle fıstık bahçesini sürerken başını ağacın dalına çarpan çiftçi öldü.
Araban ilçesi Gökçepayam Mahallesi'nde yaşayan 44 yaşındaki çiftçi Enver Türk, traktörle Hoyratlı mevkisindeki fıstık bahçesini sürerken başını fıstık ağacının dalına çarparak düştü.
Türk'ü gören çevredeki çiftçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Boynu kırılan Türk'ün öldüğünü belirlendi. Türk'ün cesedi, incelemelerin ardından Araban Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.