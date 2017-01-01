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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Çöpte buldukları şekeri yiyen 14 öğrenci zehirlendi

07 Nisan 2017 Cuma, 17:50

ANTALYA (AA) - Antalya'da, okulun bahçesindeki çöp kutusunda buldukları şekerleri yediği için zehirlenen 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki İsmail Hakkı Kaya İlkokulunun 14 öğrencisi, çöpte buldukları ve son tüketim tarihi geçtiği belirlenen şekerleri yedi.

Bir süre sonra rahatsızlanan öğrenciler, öğretmenlerinin çağırdığı ambulanslarla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin acil servisinde müdahale edilen ve yaşları 10 ile 12 arasındaki öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

- "Şeker 7-8 yıllık" iddiası

Okul öğrencilerinden Derya Kılınç, gazetecilere, bazı öğrencilerin okulun dışındaki parkta oturdukları sırada bir kişinin kendilerine verdiği şekerleri okula getirdiğini söyledi.

Çocukların bu sırada şekerlerin tarihi geçmiş olduğunu fark ederek yemediğini ve çöpe attığını anlatan Kılınç, "Çöpe atılan şekerlerden bazıları çöpün yanına döküldü. Başka öğrenciler de bu şekerleri alarak yedi. Sonra şiddetli ağrı hissettiler ve hastaneye kaldırıldılar. Şekerlerin 7-8 yıllık olduğu söylendi." dedi.

Polis ekipleri, şekerlerin öğrencilere kim tarafından verildiğini belirlemek için çalışma başlattı.

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