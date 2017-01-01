Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BİLECİK (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, önümüzdeki 5 yılda doktor açığı kalmamasını öngördüklerini bildirdi.

Öğütken, Bilecik Devlet Hastanesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, mevcut devlet hastanesinin 120 yataklı olduğunu, yeni hastanenin ise 250 yatakla faaliyete gireceğini söyledi.

Hastanenin 84 milyon liraya mal olacağını anlatan Öğütken, "Ben her Bilecik'e gelişimde 'hastane' deniyordu. İnşallah bunu birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Bu kapsamda, 48 polikliniği 87'ye, 21 yoğun bakımı ünitesini 39'a, 1 röntgen cihazını 6'ya, ameliyat odalarını 5'ten 9'a, diyaliz cihazlarını 17'den 21'e çıkarıyoruz. En önemlisi bir helikopter pistimiz olacak." diye konuştu.

Öğütken, 2002'den önce sıkıntılı bir sağlık sisteminin bulunduğunu ve yapılan tüm anketlerde herkesin sağlık hizmetlerinden şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Önce 'insan sağlığı' dedik ve çalışmalarımızı yüzde yüz artırdık. Artırmaya da devam edeceğiz. Bugün ülkemizde sağlık hizmetlerinin ulaşmadığı tek bir köy, mezra kalmadı. Hizmet vermediğimiz en ufak noktamız yok. Her gün 640 bin çalışanımızla, çevre ülkelerimiz ve ülkemizle beraber 1 milyon 650 bin kişiye hizmet veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Milletimizden ücret talebimiz yok"

Bakanlık olarak şehir hastaneleri yaptıklarını anlatan Öğütken, "Eğer gitme imkanınız olmazsa lütfen televizyondan, internetten bu hastanelere bakın ama giderseniz de bir ziyaret edin. Çünkü biz artık istediğiniz hekimden faydalanılan bir sistemi getirdik. İstediğiniz yere gidip muayenenizi olabiliyorsunuz, hem de ücret ödemeden. Birileri diyorlar ki 'Bu yapılan hastanelerde ücret ödeniyor, halktan ücret talep ediliyor.' Kesin olarak yaptığımız hastanelerin hiçbirinden halkımızdan, vatandaşımızdan, milletimizden ücret talebimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Hekim açığına da değinen Öğütken, "Sürekli yeni personeller alıyoruz. Biliyorsunuz bir doktorun yetişmesi takriben 15 seneyi buluyor. Binaları bir senede bitiriyoruz ama doktorları yetiştirmek, kolay değil. Doktorlarımız da yetişiyor. Şu anda istediğimiz düzeylere gelmeye başladık. İnşallah önümüzdeki 5 yılda hiç doktor açığımız kalmayacak." dedi.

Törende, Vali Süleyman Elban, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve beraberindekiler, İl Müftüsü Necati Akkuş'un yaptırdığı duanın ardından hastanenin temelini atmak için butona bastı.

- "Sağlık turizmi çalışmaları başlattık"

Daha sonra Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı ziyaret eden Öğütken, burada yaptığı konuşmada, ilçede bir hastane yapılmasını planlamaya aldıklarını söyledi.

Öğütken, hastanenin hem ekonomik açıdan planlamaya girdiğini hem de inşaat planlamasının yapıldığını belirterek, "Daha sonra yapılacak ihale işleminin tamamlanmasıyla 2019'un başında bu hastaneyi bitirmiş oluruz diye tahmin ediyoruz. Önemli olan burada entegre sistem oluşturmak." diye konuştu.

Artık hastaneleri büyüterek tek ve çift yataklı odalar yapmak için çalıştıklarını dile getiren Öğütken, "Devlet hastanelerinde koğuş sistemini kaldırarak, tek veya çift kişilik odalara çeviriyoruz. Konforu ve teknik donanımı çok yüksek hastaneler açarak, çevre ülkelerle sağlık turizmi çalışmaları başlattık. Şu anda Türkiye'de yabancı turistlere yılda 3 milyar dolarlık sağlık hizmeti sunuyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde hedefimiz, ülkemizin sağlık turizmi gelirini 20 milyar dolara çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.