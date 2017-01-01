ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması

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KİLİS (AA) - Kilis'te yaşayan Suriyeli kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kilis-Suriye Dostluk Derneği Şube Başkanı Ekrem Şahut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye halkının Esed'in zulmünden kurtulmak için Türkiye ve diğer komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldığını hatırlattı.

Rejim güçlerinin hiç düşünmeden halkı öldürdüğünü ve zulmettiğini belirten Şahut, "Esed'in bize yaşattığı felaket gibisi yok. Bu zalime kimse dur demiyor. BM Meclisi ona dur demiyor. Milleti öldürdü, yüz binlerce kişi hapiste, hiç kimse ona sesini çıkarmıyor. Kadınlara tecavüz ediyorlar, çocukların üzerine füzeler ve varil bombaları atılıyor ardından bir mahalle toz oluyor. Mahallemize bir varil attılar 8 kişiyi bir torbaya topladık ve onları bu şekil gömdük. Suriye'de bütün bunlar olurken hiç kimse sesini çıkarmadı. Kadın, çocuk, erkek ayırt etmeden tutukladıkları zaman zindana götürüyorlar ve vahşice her türlü tecavüzü ediyorlar. Lud kavmi bile bunu yapmadı." diye konuştu.

- "İç politikaya yönelik hareket"

Esed'in eski generallerinden Riyad Hatip de Esed güçlerince yapılan kimyasal saldırının ilk olmadığını son da olmayacağını söyledi.

Rejimin bunu herkesin gözü önünde gerçekleştirdiğini, hiç kimseye hesap vermekten de korkmadığını belirten Hatip, "ABD'nin yaptığı şımarık bir çocuğa fiske atmaktan öteye gitmiyor. Bombalar Esed'in köşküne ve kimyasal silahların bulunduğu bölgeye atılsaydı Suriye milleti ilelebet ondan kurtulmuş olacaktı. Bunlar sadece 'Aman bir daha yapma bak döverim' anlamında. Bu Trump tarafından iç politikaya dönük yapılan bir harekettir. Oradaki eski başkanın taraftarlarını kendine çekmek için yapılan bir iç politikadır." ifadelerini kullandı.

ABD tarafından yapılan müdahalenin Suriye'de bir şeyi ne ileri ne de geri götüreceğini düşünmediğini aktaran Hatip, bir şeylerin yapılması ve halkın gerçek hürriyete kavuşması için kesinlikle Suriye'nin içerisinde bir şeylerin yapılması gerektiğini dile getirdi.

- "Güzel ama yeterli değil"

Suriyeli Kanaat Önderi Ömer Abso da Esed'in İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporuna göre, 180'inci kez kimyasal silah kullandığını ve bunu direnişin başından beri yaptığını ifade etti.

Esed'in hiç çekinmeden klor, sarin ve hardal gibi kimyasal silahları kullandığını belirten Abso, "ABD'nin yaptığı güzel ama yeterli değil. Bu milleti azıcık da olsa rahatlatmıştır ama arkasının gelmesi lazım. Direnişimizin başından beri bizim yanımızda durduğu ve bizi misafir ettiği için Türkiye hükümetine ve halkına teşekkür ediyoruz. Şimdi de uluslararası kamuoyunu Türkiye hareketlendiriyor." dedi.

- "ABD'ninki anestezi iğnesi"

Suriyeli İş adamı Abdulhaluk Kurşu ise BM ve tüm dünyanın Esed zalimine karşı ciddi bir tavır almasını istediklerini söyledi.

ABD'nin füze attığı bölgede bir şey olmadığını belirten Kurşu, "Milleti uyuşturmak amacıyla bu saldırı yapıldı. Orada başkanlık köşkü ve 4. Tugayı vurmaları lazım. Yoksa bir şey elde edilemez. ABD'ninki kendi vatandaşlarına anestezi iğnesi yapmaktan başka bir şey değil." diye konuştu.