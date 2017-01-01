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KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR), 2017 yılının ilk çeyreğindeki üretiminde rekor seviyede artış gerçekleştiği bildirildi.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, kapasite artırımına yönelik yatırımlar ve verimliliklerin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin üretim sonuçlarına yansımaya devam ettiği belirtildi.

2016 yılını, bir önceki yıla göre 70 ayrı üretim parametresinde rekor üretimlerle kapatan KARDEMİR'in, 2017 yılının ilk çeyreğinde, yeni rekorlara imza attığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2017 yılı ocak-şubat-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 150 bin tonu bulan üretim artışları kaydedildi. Buna göre, yüksek fırınlardaki sıvı ham demir üretimi yüzde 38'lik artışla 402 bin 472 tondan 551 bin 358 tona çıkarken, çelikhanede sıvı çelik üretimleri de yüzde 33,4'lük artışla 455 bin 216 tondan 607 bin 434 tona yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde nihai ürünlerde de önemli oranlarda artış kaydedildi. Ray-Profil ve Kontinü Haddehanede rekor üretimlere ulaşıldı. Ray-Profil Haddehanesinde ray, profil, köşebent ve maden direği üretimleri yüzde 47'lik artışla 72 bin 271 tondan 106 bin 307 tona ulaştı. Net hadde mamulü toplam üretimleri ise 77 bin tonluk artışla 233 bin 334 tondan 319 bin 175 tona yükseldi."

Ocak-Mart 2017 döneminde toplam 24 ayrı parametrede rekor faaliyet sonuçları elde edildiği vurgulanan açıklamada, "KARDEMİR, ilk çeyrekteki bu performansı ile geçen yılın sıvı çelik üretim rekoru olan 2 milyon 172 bin tonluk sıvı çelik üretimini aşarak, 2017 yılında 2 milyon 450 bin tonluk yıl sonu üretim hedefine ulaşmak için emin adımlarla yoluna devam etmektedir." denildi.



