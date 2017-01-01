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Amasya'da FETÖ/PDY operasyonu

07 Nisan 2017 Cuma, 18:00

AMASYA (AA) - Amasya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 6 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları gerekçesiyle 9 üniversite öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı, 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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