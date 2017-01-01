Amasya'da FETÖ/PDY operasyonu

AMASYA (AA) - Amasya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 6 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları gerekçesiyle 9 üniversite öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı, 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.