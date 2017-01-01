91 yaşındaki başkan yeniden seçildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Türk Hava Kurumu (THK) şube başkanlığı görevini 41 yıldır sürdüren Ahmet Faik Demirkol yeniden seçildi.

Kurumun kendi binasında gerçekleştirilen genel kurulda, Demirkol'un dışında aday çıkmadı. Yapılan seçim sonucu kullanılan 32 oyun tamamını alan Demirkol, yeniden 3 yıllığına başkanlık görevine seçildi.

Genel kurulda bir konuşma yapan Ahmet Faik Demirkol, 430 THK şubesi arasında Milas'ın toplanan gelir bakımından her yıl ilk on sırada yer almayı başardığını belirtti.

Türk Hava Kurumuna 41 yılını verdiğini anlatan Demirkol, "Atatürk aşkıyla kurulan THK'ye bir ömür adadım. THK'ye hizmet etmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum." diye konuştu.















