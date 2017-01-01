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10'uncu Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Tiyatro Festivali

07 Nisan 2017 Cuma, 18:11

KONYA (AA) - Konya Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde 20-30 Nisan'da düzenlenecek 10'uncu Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali, "Fatih" oyunuyla başlayacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün Konya'da 10'uncusunu düzenleyeceği festival, 20 Nisan'da yapılacak yürüyüş etkinliğiyle başlayacak.

Dünyada Türkçe tiyatro yapan ülkeleri Konya'da buluşturacak festival, Konya Devlet Tiyatrosu yapımı "Fatih" oyunuyla perdelerini açmaya hazırlanıyor.

Geçen yıl tiyatro sezonunun başında prömiyer yapan ve sanatseverlerden tam not alan 'Fatih (Bizans Düştü)' oyununda, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi sırasında yaşadıkları anlatılıyor.

Türkiye'den 6, yurt dışından 5 olmak üzere 11 oyunun sahneleneceği festival, 30 Nisan'a kadar devam edecek. Konya, İstanbul, Sivas, İzmir ve Van Devlet Tiyatrolarını bir araya getirecek etkinlik için Kazakistan, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Gagavuzyeri (Moldova) tiyatroları da Konya'ya gelecek.

Festivalde, Kazakistan'dan 'Hamlet', Bulgaristan'tan 'Öpücük', Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 'Baştan Çıkarma' ve Gagavuzyeri'nden 'Öldür Beni Ayolcum' isimli oyunlar sergilenecek.

Türkiye'den ise Devlet Tiyatrolarının başarılı oyunlarının yer aldığı festivalde, Konya Devlet Tiyatrosu "Fatih" ve çocuk oyunu "Sayı Dedektifleri"ni, İstanbul Devlet Tiyatrosu "Giydirici"yi, Sivas Devlet Tiyatrosu "39 Basamak"ı, İzmir Devlet Tiyatrosu "Ermişler ya da Günahkarlar"ı ve Van Devlet Tiyatrosu "Yedekçi"yi tiyatroseverlerle buluşturacak.

Festivalin biletleri satışa sunuldu.

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