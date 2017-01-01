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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne'de kaçak güvercin hormonu ele geçirildi

07 Nisan 2017 Cuma, 18:17


EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, bir otomobilde aralarında güvercin hormonu ve güvercin antibiyotiğinin de bulunduğu kaçak ürünler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İpsala'ya bağlı Kocahıdır köyünde H.T'nin kullandığı otomobil ile buna kılavuzluk yaptığı belirlenen O.B. idaresindeki otomobil, şüphe üzerine durduruldu.

Yapılan aramada H.T'nin kullandığı otomobilde 280 adet elektronik sigara likidi, 180 adet güvercin hormonu, 30 adet güvercin antibiyotiği ve bin 800 adet tütün nemlendiricisi ele geçirildi.

H.T ve O.V gözaltına alındı.

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