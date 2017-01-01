Edirne'de kaçak güvercin hormonu ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, bir otomobilde aralarında güvercin hormonu ve güvercin antibiyotiğinin de bulunduğu kaçak ürünler ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İpsala'ya bağlı Kocahıdır köyünde H.T'nin kullandığı otomobil ile buna kılavuzluk yaptığı belirlenen O.B. idaresindeki otomobil, şüphe üzerine durduruldu.
Yapılan aramada H.T'nin kullandığı otomobilde 280 adet elektronik sigara likidi, 180 adet güvercin hormonu, 30 adet güvercin antibiyotiği ve bin 800 adet tütün nemlendiricisi ele geçirildi.
H.T ve O.V gözaltına alındı.