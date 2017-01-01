İçişleri Bakanı Soylu:

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ARTVİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülkeyi bölmeye ve parçalamaya çalışanlara, bu millete acı yaşatanlara tek tek hesabını sormazsak namerdiz." dedi.

Soylu, Borçka ilçe meydanında parti otobüsünün üzerinden halka hitabında, milletin çok badirelerden geçtiğine dikkati çekerek, "16 Nisan’da sadece bir referanduma gitmiyoruz. 16 Nisan’da sadece 18 maddenin oylanmasına gitmiyoruz. Bu ülkede on yıllardan beri her adım attığımızda bizi istikrarsızlaştırmaya, ekonomik krizin pençesine koymaya, IMF’ye tutsak etmeye, zenginleşmeden, büyümeden, kardeşlikten, güçlü Türkiye’den alıkoymaya çalışanlara karşı bu ülke ve bu topraklar bizimdir diyoruz. 16 Nisan milletimizin, 'patron millettir’ haykırışıdır." ifadelerini kullandı.

Mevcut sistemin ekonomik kriz, darbe, siyasal kaos ve istikrarsızlık ürettiğini vurgulayan Soylu, 7 Haziran seçimlerinin ardından hükümet kurulamadığını anımsattı.

Soylu, "Bu ülkeyi bölmeye ve parçalamaya çalışanlara, bu millete acı yaşatanlara tek tek hesabını sormazsak namerdiz." diye konuştu.

Terörle mücadelenin devam ettiğini belirten Soylu, "Geçen gün Gabar’ın en tepesinde, oraya aylar önce yerleştirdikleri bir el yapımı patlayıcıya basarak 3 evladımız şehit oldu ama peşini bırakmadık. Tam 3 günde 36 tane teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu adam dedi ya güya Samsun’dan çıkacak, Amasya’ya gidecek, oradan Erzurum’a gidecek oradan da İzmir’e gidecek bizi oradan denize dökecek. Ey gidi ey... Ne demek istiyor biliyor musunuz? 'Ülkeyi istila eden düşmandan daha kötü görüyoruz. Ezanımıza, namusumuza musallat olan düşmandan biz sizi daha kötü görüyoruz.' Bunların zihniyeti her zaman bizi aşağılamaya, değerlerimizi ötekileştirmeye çalışan bir zihniyettir."

Anayasa değişikliği sürecinin nasıl geliştiğini anlatan Soylu, desteği dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştirerek, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu PKK, HDP, FETÖ, Almanya, Hollanda, Cumhurbaşkanımızın kafasına silah dayayıp o pankartı astıran İsviçre ile hepsiyle anlaştı çünkü esas oğlanlar onlar. Bunlar, onların buradaki distribütörleri, temsilcileri, esas oğlanlar orada. Siyaset yapabilirsiniz, bizi de eleştirebilirsiniz, biz de eksik yapabiliriz, eksikten yoksun Cenab-ı Allah’tır. Memleketimin beka meselesi varken, bu ülkenin gelecek meselesi varken, bizim evlatlarımız bugün terörün belini kırmak üzereyken her yerde canhıraş bir mücadele ortaya koyarken şehirlerde, köylerde, kırsalda, dağlarda PKK’yı teker teker tasfiye etmeye çalışırken bugün onlar hayır diyorlar."

Kandil’dekilerin 'hayır' için çalıştığına işaret eden Soylu, "Geçen günlerde 7 Haziran, 1 Kasım seçimleri zannettiler bir kaç yere baskı yapmaya çalıştılar, hemen onları tuttuk aldık, kim olduklarını…CHP'li kardeşlerimize sizler de söyleyin, bizler de söylüyoruz, bu evlatlarımız orada terörü tasfiye için büyük bir mücadele verirken bugün terörün değirmenine can suyu taşımak millet, ülke özgürlüğümüz, hürriyetimiz için büyük bir vebaldir. Bu millet bunu Kılıçdaroğlu’ndan bu dünyada da soracak bilesiniz ki öbür dünyada da soracaktır. Onlar tutunacak bir yer arıyorlardı şimdi Kılıçdaroğlu’na tutunmaya çalışıyorlar. Kimseye tutunamayacaksınız, 16 Nisan akşamı bu millet sandıkta size en ağır cevabını demokratik bir şekilde verecek."

Soylu, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal beraber gelin İçişleri Bakanlığında bunu sana anlatayım. Deniz Baykal genel başkanlıktan nasıl gitti, Kılıçdaroğlu nasıl genel başkanlığa geldi? Bu talimatı kim verdi, bunun arkasında kim vardı, bu nasıl gerçekleşti, böyle bir tezgah niçin kuruldu ayan beyan bizde hazır, biz mahkemeye gönderdik ama eğer sabretmiyorsanız gelin şimdi size bunu gösterelim. Tıs yok tabi. İşte 'bakarız, ederiz, gereğini yapsınlar...' Biz gereğini yapıyoruz. Bu ülkede darbe sadece başbakanlara değil, ana muhalefet partilerine de oluyor, siyasete de oluyor, milletin iradesine de oluyor. Biz hepsine karşı olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Benimki de saflık, Deniz Baykal bir şeyle karşı karşıya kaldı, Türkiye’nin demokrasisine ayıptır diye söylüyorum. Adam bizim için ne diyor 'hayır çıkarsa düşmanın denize döküldüğü günkü gibi sevineceğim.' Böyle bir şey var mı? Bak Baykal kaç yaşındasın, kaç yaşına gelmişsin ayarın kaçmış senin ayarın, ayıptır. Ben size, buradaki arkadaşlarım size, şuradaki mazlum ve masum millet evet o terör başı Murat Karayılan’dan daha uzak değil mi? Kandil’deki o itlerden biz size daha uzağız değil mi? Ey CHP’li kardeşlerim biz size daha mı uzağız? Biz ne yaptık size? Nedir bu kin, öfke, hınç? Gücünüz yetmiyor yıllardan beri sandıkta bizi mağlup etmeye hem darbelerle hem de başkalarının uşaklarıyla mağlup etmeye çalışıyorsunuz."

Türkiye’nin çok daha güçlü olması gerektiğini belirten Soylu, "O kadar güçlü olacağız ki Allah’ın izniyle söylediğimiz söz dünyaya hüküm olacak." dedi.

Soylu, bu milletin büyük bir medeniyetin mensupları olduğunu ifade ederek, "Bizim medeniyetimiz onlara benzemez, biz komşularımıza sırtımızı dönmeyiz. İdlib’de çocuk öldürülmüşse kendi evladımıza olmuş gibi üzülürüz. Biz timsah gözyaşları dökmeyiz. Biz insanız, onun için dünyaya söyleyeceklerimiz var. Onların düştüğü anlam ve mana boşluğuna bizim katacaklarımız ve söyleyeceklerimiz var, onun için güçlü olmak, güçlü adım atmak zorundayız. Onun için onlar da bizim güçlü olmamızı istemiyorlar. Merhamet şefkat, iyilik elimizi dünyaya uzatmamızı istemiyorlar. Biz kelle, para, pul, madde hesabı yapmayacağız, insanlık yapacağız." diye konuştu.

Yeni sistemle ilgili bilgi aktaran Soylu, gençlerin milletvekili seçilmesine yönelik eleştirilere şu yanıtı verdi:

"Avrupa yaşlandı. Böyle giderse yakın zamanda emekli maaşlarını alamayacaklar, hastanede tedavilerini karşılayamayacaklar. İki şey yapmaları lazım ya dışarıdan göçmen almaları lazım ona da ırkçılıkları, şovenlikleri faşistlikleri müsaade etmiyor ya da 25 yaşında hayata başlayan gençlerin 18 yaşında hayata başlamaları lazım. Birçok ülke gençlere, 'mecliste bulunun bu ülkeyi beraber idare edelim.' diyor. Onlar bunu yapacaklar biz bunu yapmayacağız öyle mi?"

Soylu, okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekerek, "Bugün anaokullarındaki çocuklarımız 15 yıl sonra Avrupa’ya çarığını ters giydirmese ben daha bir şey bilmiyorum. Söyledi dersiniz. Çarığını ters giydirecek o bicirikler. Gençlerle beraber topyekün elimizi taşın altına koyarak herkesimin mecliste temsilini sağlayarak adımlarımızı hep birlikte atacağız." dedi.

Avrupa’da, Amerika’da yaşanan gelişmelere de işaret eden Soylu, "300 yıldır ilk kez yükselme dönemindeyiz onlarda şu anda sıkıntıdalar. Bir daha bu dönemi böyle yakalayamayız." diye konuştu.

Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"HDP, PKK’nın sözde partisi var ya ona bir şarkı yapmışlar. Diyorlar ki 'tek millete hayır, tek vatana hayır, tek devlete hayır.' Hemen önüme geldi Şırnak’ta, bütün her yerde yapmışlar ya… Dedim ki bu şarkıyı hiçbir yerde okutturmayacaksınız, yasak. Tek millete, tek bayrağa hayır ha... Hala akıllanmadılar, hala. O kadar güçlü söyleyelim ki herkes duysun, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Kararımız evet."