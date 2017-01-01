Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KARS (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Geleceğimize, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğine sahip çıkacağımız daha müreffeh bir Türkiye için 16 Nisan iyi bir fırsattır." dedi.

Arslan, Sarıkamış Belediyesince inşa edilen atık su arıtma tesisinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde nisanda bile kayak keyfinin sürdüğünü söyledi.

Sarıkamış'ta 7 Nisan olmasına rağmen kış soğuğu yaşadıklarını belirten Arslan, "7 Nisan'da Sarıkamış’ta kristal karın olduğu kayak tesislerinde misafirlerimizi ağırlıyoruz ve kayak yapmaya devam ediyorlar. Misafirlerimize diyoruz ki: 15-20 gün daha misafirlerimizi ağırlarız. Sarıkamış Kayak Tesisleri'nde kayak zevkini, kristal karın zevkini yaşarlar ve gelmeye devam etsinler." diye konuştu.

Arslan, Sarıkamış'ın şehitler diyarı olduğuna işaret ederek, "Sarıkamış'ta gözünü kırpmadan, donmak pahasına bu toprakları bize yurt, vatan olarak bırakmak için şehit olan, kanını döken tüm ecdadı saygıyla, minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayak merkezinde önemli yatırımlar yapılacağını anlatan Arslan, "Büyüyen, gelişen Sarıkamış'a, daha fazla misafir ağırlayan Sarıkamış'a yetmez.' dedik. Bu sene 14 milyon lirası Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan, 15 milyonu da Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan olmak üzere 29 milyon liralık tesislerin komple yenilenmesi, kapanması, gondollu hale gelmesiyle ilgili süreç başladı. Bu günlerde ihale sürecini başlatıyoruz çünkü bu yaz sezonunda inşallah tesisi komple yenilemiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hizmet kervanı yürüyor"

Arslan, 14 yıldır Türkiye'de hizmetlerin aksamadan devam ettiğini vurgulayarak, "Şehitlerin kanlarını dökerek vatan olarak bıraktıkları bu toprakları imar etmek lazım. İşte 14 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Başbakanımızın önderliğinde ve onların ekip arkadaşlarıyla ülkemizin her yerine olduğu gibi Kars'a da Sarıkamış'a da diğer ilçelerimize de hizmet ediyoruz, hizmet kervanı yürüyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin gelişerek daha da büyüyeceğini dile getiren Arslan, "Terör örgütleri ile dünya lideri ülkeler arasında hızlı ve emin adımlarla yürüdüğümüzü gören dış güçler, ülkenin güçlenmesini istemiyor. Bütün bunlara inat diyoruz ki 14 yıldır yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Geleceğimize, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğine sahip çıkacağımız daha müreffeh bir Türkiye için 16 Nisan iyi bir fırsattır." görüşünü paylaştı.

- "Türkiye, 14 yılda 3,5 kat büyüdü"

Arslan, dış güçler ve terör örgütlerinin engellemelerine rağmen ülkenin 14 yılda 3,5 kat büyüdüğünü vurguladı.

"Emin olun ki eğer onların engellemesi, prangaları, vesayetleri, onların dış güçlere hizmet etme düsturu olmasaydı, biz bugün 10 kat büyümüş Sarıkamış'ı, 10 kat büyümüş Türkiye’yi konuşurduk." ifadelerini kullanan Arslan, şunları kaydetti:

"Bütün korkuları 'Türkiye büyürse, güçlenirse Türkiye yanlışa hizmet vermez, Türkiye, Suriye’de garibanların üzerine kimyasal silahlar atmaya izin vermez. Türkiye, dünyadaki mağdurların ve mazlumların hamisi olur, onlarla ilgili istediğimiz gibi at oynatmamıza izin vermez.' diye düşünüyorlar ve engellemeye çalışıyorlar.

Arslan, eski bir milletvekilinin, Kars'ta program yapmasına izin vermediğini öne sürdüğüne dikkati çekerek, "Bugün eski bir vekil, 'Ahmet Arslan, benim Kars’ta program yapmamı engelliyor.' diyor. Arslan'ın seninle ilgili bir derdi yok. Arslan’ın tek bir derdi var, bu memlekete hizmet etmek, hizmet getirmek. Bizim derdimiz hizmet etmek. Biz başkaları gibi ona, buna laf söylemek için değil, iş yetiştirmek için uğraşıyoruz, laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyuyoruz. Bize lütfen başka yerlerden sataşmalarda bulunmasınlar. Bizim başkaları diye bir derdimiz yok, bizim millet ve millete hizmetkar olmak diye bir derdimiz var." değerlendirmesinde bulundu.