Uluslararası Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması'na doğru

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince nisan ayında düzenlenecek 1. Uluslararası Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması'na şu ana kadar 31 ülkeden 412 eser gönderildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli'nin, "sanayi kenti" markasının yanına, son yıllarda gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası etkinliklerle "kültür ve sanat şehri" kimliğini de eklediği belirtildi.

Her yıl mayıs ayında "ağaçların kitap açmasıyla" başlayan Kocaeli Kitap Fuarı'nın 9. yılında 1. Uluslararası Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması düzenleneceği hatırlatılan açıklamada, karikatür yarışmasına 31 ülkeden 112 karikatüristin 412 eserinin yarışma komitesine ulaştığı belirtildi.

Yarışmaya dünya çapındaki tanınmış karikatüristlerin yanı sıra Türkiye'den de yoğun katılım olduğu aktarılan açıklamada, Kocaeli'de karikatür sanatına olan ilginin arttırılması, bu sanata ilgi duyan her yaştan insanın kendisini çizgileriyle ifade etmesine imkan sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmanın, aynı zamanda geleceğin karikatüristleri için ilk adım olacağı kaydedildi.

Yarışmanın ödül töreninin, 9. Kocaeli Kitap Fuarı içerisinde gerçekleştirileceği, aynı zamanda fuar süresince usta karikatüristlerin söyleşileri ve atölye çalışmalarına etkinliklerde yer verileceğine işaret edilen açıklamada, tüm ülkelerin profesyonel ve amatör karikatüristlerine açık olan yarışmaya başvuruların, en geç 21 Nisan 2017 Cuma gününe kadar alınacağı bildirildi.

Açıklamada, teması "Kitap ve Medeniyet" olarak belirlenen yarışmada 1'inci olan eserin sahibine 15 bin TL, 2'nciye 10 bin TL, 3'üncüye 5 bin TL para ödülü takdim edilecek. Teşvik ödülü olarak da 2 bin 500 TL, ayrıca 5 karikatüriste bin 500 TL ödül verilecek." ifadesi kullanıldı.