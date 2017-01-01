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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Çenesi kırılan 2 günlük buzağı ameliyat edildi

07 Nisan 2017 Cuma, 18:42
Çenesi kırılan 2 günlük buzağı ameliyat edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hayvan Hastanesinde, doğum sırasında çenesi kırılan 2 günlük buzağı ameliyat edildi.

İhsaniye ilçesi Bozhüyük köyünde hayvancılık yapan Yasin Öztürk, 2 gün önce doğan buzağının annesini emmemesi üzerine veterinere başvurdu.

Doğum sırasında çenesinin kırıldığı anlaşılan buzağı, sahibi tarafından AKÜ Hayvan Hastanesine götürüldü. Ameliyata alınan hayvanın, bir süre sonra çenesini rahatça kullanabileceği bildirildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Volkan Yaprakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 saat süren operasyonla buzağının alt çenesinin kırılan uç kısmını tel, gövde kısmını ise plakayla tutturduklarını, ilerleyen günlerde emme yetisine kavuşacağını dile getirdi.

Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Fatih Birdane ise Afyonkarahisar ve bölge illerden gelen hayvanların tedavileri için hizmet verdiklerini, hayvancılık sektörüne katkı sunmaya çalıştıklarını kaydetti.

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