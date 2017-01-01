Tekirdağ'da ev yangını

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir evde çıkan yangında, 85 yaşındaki kişi, aynı yaştaki eşini kucaklayarak dışarı çıkardı.
İğneler Mahallesindeki bir evde kömür sobasından sıçrayan kıvılcımdan çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede evin tamamına yayıldı.
Bu sırada evde uyuyan Hazim Taligacı (85) yangını fark etti. Taligacı, aynı yaştaki eşi Zeynep Taligacı'yı kucaklayıp dışarı çıkardı. Taligacı, daha sonra da komşularından yardım istedi.
Yangın, daha sonra gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın sonucu, ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.