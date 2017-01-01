Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Biz 28 Şubat'ı, 28 Şubat'ın getirmek istediklerini, Türkiye'ye yapmak istediklerini unutmayacağız. Unutmayacağız çünkü 15 Temmuz zihniyeti ne kadar hain ve alçaksa 28 Şubat zihniyeti de o kadar hain, o kadar alçaktı." dedi.

Erdoğan, Kahramanmaraş İmam Hatipler Derneği (KAMİMDER) tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "ÖNDER İmam Hatip Gençlik Buluşması"nda yaptığı konuşmada, gelecek için gençlerin önemine dikkati çekti.

28 Şubat'ta Türkiye'nin yaşadıklarını anlatan Erdoğan, "28 Şubat bin yıl sürecek" dendiğini ancak 5 yıl sürmediğini belirtti.

Erdoğan, milletin, Recep Tayyip Erdoğan'a, ülkenin birliğine, huzuruna, beraberliğine kast edildiğinde, Gezi ile, 17-25 Aralık'la, Kobani olaylarıyla, 15 Temmuz'da işgal girişimine maruz kaldığında yine lideriyle birlikte Çanakkale ruhunu yaşatarak, meydanlarda "Türkiye geçilmez" dediğini söyledi.

15 Temmuz gecesi imam hatiplilerin sokaklarda ve meydanlarda olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Selam sana imam hatiplim. Şu anda Türkiye'de 1 milyon 350 bin imam hatip öğrencisi var. Bu karanlık CHP zihniyeti, 50 binlere kadar düşürmüştü. Biz bu günleri unutmayacağız. Biz 28 Şubat'ı, 28 Şubat'ın getirmek istediklerini, Türkiye'ye yapmak istediklerini unutmayacağız. Unutmayacağız çünkü 15 Temmuz zihniyeti ne kadar hain ve alçaksa 28 Şubat zihniyeti de o kadar hain, o kadar alçaktı. Bir milletin inancına kast etmek, değerlerine kast etmek, tarihiyle, kökenleriyle olan bağlarını koparmasını istemek o millete ihanettir."

Erdoğan, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'yu işgal edemeyip ayrılanların, bu ülkeye basit bir tarım ülkesi olma geleceğini biçtiklerini, Türkiye'de ezanlar yasaklanırken, alfabe değiştirilip insanların hafızası silinirken onların ellerini ovuşturarak izlediğini ifade etti.

Ellerin ovuşturup izleyenlerin, Türkiye'yi ancak kendilerine benzediği takdirde kabul edeceklerini bildirdiğine dikkati çeken Erdoğan, "Ama bu topraklar mübarek topraklardır. Bu millet aziz, bağımsızlığına aşık, bu millet değerlerinden yoksun olarak bağımsız olamayacağını anladı. Onun için Menderes'i, Özal'ı, Erbakan'ı, Erdoğan'ı baş tacı etti. Onun için merhum Menderes'in idamında belki sokaklara çıkacak gücü ve cesareti kendinde bulamamıştı ama 15 Temmuz'da lideri önünde yürüyünce, tankların, uçakların karşısında meydan okuyarak çıkınca o millet de sokaklara döküldü, tankların karşısında işgalcilere meydan okudu." diye konuştu.

- "Kifayetsiz muhteris"

15 Temmuz darbe girişimine dikkat çeken Bilal Erdoğan, şöyle devam etti:

"15 Temmuz darbe girişiminden birkaç hafta sonra darbenin ele başı ne dedi? 'Bu kontrollü darbe girişimi' dedi. Şimdi kontrollü darbeyi kimden duyuyoruz? Partinin başına kasetle kumpasla getirilen zattan duyuyoruz. Adını anmaya değmez. Çocukların geleceği yine koalisyonlarla, ekonomik krizlerle, bu kifayetsiz muhteris, FETÖ kumpaslarıyla partinin başına gelen tiplerle, ya da Ankara'nın farklı otel odalarındaki anlaşmalarla ülkenin yönetiminde söz sahibi olanlarla mı bu gelecek kurulacak. Bu geleceği, 21. yüzyılın geleceğini gençler kuracaktır."

15 Temmuz'daki şehitlere teşekkür borçlu olduklarını dile getiren Erdoğan, "Çünkü onlar bizim yolumuzu aydınlattılar, onlar bize cesareti gösterdiler, onlar bize Çanakkale'nin nasıl bir destan olduğunu, hatırlattılar ve yaşattılar. Allah bizleri o şehitleriyle cennetinde kavuştursun." ifadelerini kullandı.

- "Düşünceniz ayık olsun asla gaflet içerisinde olmayın"

Mahir Ünal ise gençlerin yaşayacağı, gelişeceği ve büyüyeceği bir ülke bırakmak için büyük bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

Gençlere "düşünceniz ayık olsun asla gaflet içerisinde olmayın" tavsiyesinde bulunan Ünal, "Bunun için nefsinize ağır gelen işleri yapmaktan çekinmeyin. Zor olana talip olun. Arzularınızın, isteklerinizin sizden çokça talep ettiği şeyleri mutlaka elinizin tersi ile bir kenara itin. Eğer bir Tayyip Erdoğan olmak, onun ruhaniyetini ve maneviyatını taşımak istiyorsanız, kendinizi sınırlayacaksınız, arzularınızı, isteklerinizi, beklentilerinizi kontrol edeceksiniz. Öyle bir disiplin içerisine alacaksınız ki ruhunuzu ancak o zaman sizden bir kristal heykel gibi bir şahsiyet tecessüm edecek. İnşallah sizler güzel şahsiyetleri tecessüm ettirmiş gençler olursunuz, bizler de bu yönde yollarınızı açarız." ifadelerini kullandı.

ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu da öğrencilere seslenip, akıllarında üç şeyin kalmasını isteyerek, "Birincisi, okumak, okumak ve okumak. ikincisi ise namaz kılmak üçüncüsü de, bakın 15 Temmuz'u yaşadık. Rabbim ülkemizi, İslam dünyasını belalardan musibetlerden uzak tutsun, ama belli ki zor günlerimiz olacak, imam hatipli gençler, sizlerden beklediğim üçüncü husus, cesur olmak, cesur olmak ve cesur olmak." dedi.